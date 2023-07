Confira como foi o primeiro e o segundo dia de evento.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

O primeiro dia foi repleto de delícias gastronômicas preparadas com muito carinho pelas entidades assistenciais de Elói Mendes. Nossos sabores tradicionais encantaram os paladares de todos os presentes. Além disso, tivemos uma barraca de artesanato que trouxe verdadeiras obras de arte para apreciarmos. E não podemos esquecer da 1ª FLEM – Feira Literária de Elói Mendes, que abrilhantou ainda mais o evento.

A banda Kaona nos presenteou com um espetáculo de rock dos anos 2000 e um emocionante tributo à talentosa Pitty. Foi impossível ficar parado diante de tanta energia e música boa. A atmosfera vibrante contagiou a todos, fazendo-nos cantar e dançar juntos!

A segunda noite da Festa das Nações em Elói Mendes foi ainda mais animada do que a anterior, continuando a movimentar a Praça da Matriz e trazendo alegria ao povo eloiense.

As delícias preparadas pelas entidades assistenciais de Elói Mendes continuaram a encantar a todos, com algumas barracas recebendo tantos pedidos que marcaram o grande sucesso da festa. Além disso, a barraca de artesanato e os escritores da 1ª FLEM – Feira Literária de Elói Mendes também encantaram os visitantes, expondo suas grandes obras.

A noite sacudiu com o show do Brabo, Linneker Mendes, que apresentou clássicos do sertanejo e estilos variados, além de sua música autoral “Vai ter que aturar”, que foi cantada em coro pelo público presente. Foi uma apresentação eletrizante que fez todos dançarem e se divertirem.

Gostaríamos de agradecer a todos que participaram desse evento maravilhoso, que é uma realização da Prefeitura de Elói Mendes, através da Diretoria de Cultura. A presença e apoio de cada um de vocês tornaram essa festa ainda mais especial. Vocês são o coração pulsante da nossa cidade!

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes