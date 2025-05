Ferrero e Poços de Caldas ampliam programa de responsabilidade social

Desde sua chegada a Minas Gerais, em 2018, o Kinder Joy of Moving já capacitou milhares de professores e impactou positivamente mais de 300 mil crianças no Estado.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No último dia 28 de maio, a Ferrero reforçou a parceria de seu programa global de responsabilidade social Kinder Joy of Moving com a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da assinatura de um novo termo de cooperação. A empresa foi representada pelo vice-presidente Global de Assuntos Institucionais e Comunicação, Matteo Mattei, e pelo diretor de Assuntos Corporativos da América do Sul, Fernando Careli.

O acordo impulsiona o compromisso da empresa com o município e marca uma nova fase do projeto, que visa não apenas manter as atividades do programa, mas também incluir, a partir de 2025, o treinamento de profissionais para a aplicação da metodologia para crianças da rede pública com deficiência (PCD).

O evento de assinatura contou com a presença do vice-prefeito de Poços de Caldas, Eduardo Januzzi, e dos secretários municipais de Educação, Marcus Lemos, de Esportes, Zélia Moreira, e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins.

Desenvolvida na Itália, a metodologia foi adaptada ao contexto brasileiro e alia movimento e diversão com o objetivo de estimular o desenvolvimento das crianças.

O termo de cooperação garante a continuidade das ações do programa Kinder Joy of Moving no município e marca o início das formações de profissionais em 2025. A primeira capacitação do ano é o oitavo ciclo de formação de professores, que contará com acompanhamento em sala de aula até o encerramento do ano letivo. Além disso, será criado um repositório digital com materiais e orientações pedagógicas, permitindo que os educadores tenham acesso contínuo à metodologia aplicada.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas