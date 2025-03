Ferramenta de IA favorece negócios entre compradores e empresas de Itajubá

Plataforma será apresentada em 11 de março, em evento virtual para médias e grandes empresas do país. Rodada vai beneficiar startups e outros negócios focados em tecnologia

Empresas de todo o país – de todos os setores econômicos –, que buscam por soluções inovadoras, vão ter oportunidade de se conectar e fazer negócios com startups e fornecedores especializados do polo tecnológico de Itajubá, no Sul de Minas, conhecida pelo número elevado de empresas de base tecnológica. Na próxima terça-feira, 11 de março, às 14h, o Sebrae Minas vai realizar o webinar exclusivo para médias e grandes empresas contratantes para apresentar uma ferramenta inédita de Inteligência Artificial. A nova plataforma vai facilitar o atendimento das demandas das empresas por tecnologias específicas e favorecer a geração de negócios. As inscrições para o webinar podem ser feitas pelo link.

As soluções desenvolvidas a partir das informações colhidas por meio da ferramenta serão apresentadas às compradoras durante a Rodada de Negócios, que será realizada nos dias 3 e 4 de junho, na capital mineira. Por meio do uso da IA, a plataforma vai detectar as necessidades das grandes empresas e fazer a conexão com os produtos e serviços oferecidos pelas startups e fornecedores de Itajubá. O objetivo da ferramenta é acelerar o processo de inovação e facilitar a identificação dos parceiros ideais para cada demanda apresentada pelas empresas, chamadas de âncoras.

“A Inteligência Artificial é um instrumento crucial e certamente vai ser importante para acelerar a conexão com os fornecedores. Durante o webinar, as grandes empresas vão conhecer a plataforma e aprender como cadastrar todas as necessidades e como se preparar para os encontros de negócios presenciais”, explica o analista do Sebrae Minas Warley Reis.

A rodada vai aproximar as micro e pequenas empresas de Itajubá de potenciais compradores em encontros presenciais com duração de 30 minutos, com a possibilidade de realização de negócios e parcerias futuras. O encontro vai acontecer pela primeira vez em Belo Horizonte e faz parte das atrações do HardTech Innovation, evento promovido pela Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai) e Prefeitura de Itajubá, que recebe apoio do Sebrae Minas. A iniciativa reúne empresas, universidades e centros de pesquisa, órgãos públicos, investidores, associações e entidades de apoio à inovação.

Na última edição da Rodada de Negócios, foram gerados R$ 116 milhões em expectativas de negócios. O evento contou com 500 encontros com a presença de 26 âncoras e 82 ofertantes.

Polo de tecnologia avançada

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Itajubá tem a quarta maior densidade de startups per capita do mundo: são mais de 150 empresas de base tecnológica para quase 100 mil habitantes. Os negócios movimentam R$ 150 milhões ao ano e constituem a quinta maior fonte empregadora do município, com 1,5 mil postos de trabalho.

A cidade possui diversas instituições de ensino, entre elas, a Universidade Federal de Itajubá (Unifei), que surgiu como a primeira faculdade de Engenharia Elétrica do Brasil em 1913 – na época, a instituição se chamava Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá (Iemi). Atualmente a UNIFEI atende mais de 6,5 mil alunos de graduação e cerca de 800 alunos de pós-graduação.

Com população de 93 mil habitantes, o município possui grande oferta de cursos ensino superior, com mais de 50 no nível superior e 20 grupos de pesquisas nas áreas de engenharias, ciências exatas e da terra, ciências da computação e multidisciplinar. Também há uma quantidade de 2 mil pesquisadores em mestrado e doutorado.

