Fernão Dias estima mais de 1,1 milhão de veículos durante o feriado do Trabalhador

Operação Especial começa nessa quarta-feira (30). A concessionária orienta os motoristas para que respeite os limites de velocidade

Foto: Arteris Fernão Dias

Com o objetivo de garantir a segurança dos usuários, a Arteris Fernão Dias realizará uma operação especial de tráfego para o feriado prolongado do Trabalhador. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, a concessionária estima que cerca de 1 milhão e 400 mil veículos devem trafegar no trecho entre Contagem (MG) e Guarulhos (SP) da BR-381. Equipes extras estarão em pontos estratégicos da rodovia e haverá sinalização em trechos específicos ao longo dos 562 quilômetros administrados.

“Nossas equipes estarão mobilizadas para orientar e atender os usuários durante todo o período de feriado. Contamos com você, motorista, para que cumpra todas as regras de trânsito, fique atendo aos limites de velocidade, use cinto de segurança e mantenha a manutenção do veículo em dia. São atitudes simples, que fazem a diferença para um trânsito seguro e sem acidentes”, destaca o gerente de Operações, Edivaldo Braga.

Previsão de tráfego

O pico previsto na saída do feriado será na quarta-feira (30), com 250 mil veículos. A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho paulista entre Guarulhos e Bragança Paulista e no trecho mineiro entre Contagem e Itatiaiuçu.

Pelo perfil no Twitter @Arteris_AFD, o usuário terá informações em tempo real sobre as condições do tráfego. A concessionária também pode ser acionada pelo canal de atendimento ao usuário 0800 283 0381.

Centro de Controle Operacional

Toda a operação da Arteris Fernão Dias é coordenada a partir do Centro de Controle Operacional em Pouso Alegre/MG. De lá, os operadores controlam o tráfego 24h com suporte de 334 câmeras de monitoramento e recursos alocados em doze bases operacionais, como ambulâncias, guinchos, veículos de apoio e viaturas de inspeção. Todo o trecho é interligado por fibra ótica, facilitando a comunicação e o acionamento de painéis de mensagens eletrônicos. Todo o gerenciamento operacional visa garantir que o condutor chegue ao seu destino com segurança.

Fonte: Arteris Fernão Dias