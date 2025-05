Feriado na Fernão Dias registra cerca de 900 mil veículos

Com aumento de tráfego, concessionária não registrou fatalidades, iniciando o ‘Maio Amarelo’ dados positivos

Foto: Arteris Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias iniciou o Maio Amarelo sem registro de mortes durante o feriado do Dia do Trabalhador, assim como no feriado da Semana Santa. A concessionária contou com um aumento de mais de 22% no fluxo na rodovia BR-381, comparado ao feriado de 2024, cerca de 900 mil veículos. Desses, 1.118 veículos precisaram de apoio em socorro mecânico, pré-hospitalar e orientativos. Foram registrados ainda 60 acidentes, com zero mortes, entre os dias 30 de abril de 4 de maio.

Esse é o segundo feriado consecutivo sem registro de fatalidades na rodovia, resultado de um trabalho intensivo, segundo o gerente de Operações da Arteris Fernão Dias, Edivaldo Braga. “Nosso maior objetivo ao longo de todo ano é conscientizar nossos usuários sobre um trânsito mais seguro, resultando na redução de acidentes. Mesmo com um fluxo intenso, tanto no feriado da Semana Santa, como no do Trabalhador, não registramos mortes. Conquistamos nosso objetivo e iniciamos o Maio Amarelo com saldo positivo”, ressalta.

O mês de Maio marca uma série de ações de conscientização para um trânsito mais seguro. Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a Arteris intensificará as ações, para resultados ainda mais positivos.

Fonte: Arteris Fernão Dias