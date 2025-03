Femagri 2025 reunirá 35 mil cafeicultores em busca de tecnologias

Feira de negócios da Cooxupé será realizada de 19 a 21 de março, em Guaxupé, levando oportunidades para produtores da região

Foto: Cooxupé

Em sua 24ª edição, a Femagri 2025 – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, organizada pela Cooxupé, acontecerá entre os dias 19 a 21 de março. De antemão, será em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais, das 8h às 18h. O evento de negócios, inclusive, traz o tema “Agricultura e Mudanças Climáticas: Resiliência e Oportunidades”. Sobretudo, apresenta novas tecnologias para os cooperados aplicarem em suas lavouras. A abertura oficial acontece no dia 19, às 10 horas.

Femagri 2025

Ao todo, a feira reunirá mais de 120 expositores, que apresentarão as últimas inovações do mercado. Além de tecnologias, informações e oportunidades de negócios aos cafeicultores associados e aos demais produtores da região. Acima de tudo, a estimativa é de receber mais de 35 mil cooperados e visitantes.

O espaço da Femagri 2025 conta com uma área de 107 mil metros quadrados, sendo mais de 37 mil metros quadrados cobertos. Isso com 153 estandes e mais de 12 mil produtos cadastrados e em exposição.

Primeiramente, a feira contemplará os cooperados que estão em busca de soluções para potencializar sua produtividade cafeeira diante dos desafios e impactos climáticos dos últimos anos. Além disso, a feira proporcionará mais conhecimentos aos produtores para promover boas práticas agrícolas em suas propriedades, além de tratos culturais de cafés e de grãos.

Condições facilitadas

De acordo com o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, o evento é uma excelente oportunidade para os cooperados por conta da grande estrutura disponibilizada. E, ainda, devido às negociações facilitadas com o suporte do Centro de Negócios.

“A Femagri oferece aos produtores cooperados condições para acessarem as novidades e soluções por meio de informações e equipamentos para implementar tecnologias em suas lavouras. Buscando, assim, uma gestão eficiente e melhorias na qualidade do café produzido. Além disso, tratamos de temas atuais e futuros com o propósito voltado para uma agricultura sustentável”, afirma Melo.

Novidades

Por outro lado, o evento traz diversas novidades. Como, por exemplo, as últimas tendências em tecnologia, inovações para o campo e insumos, além de estandes da Cooxupé. Já o “Espaço Novas Culturas” vai apresentar orientações sobre o mercado de grãos recém-ingressado pela cooperativa em sociedade com a Agrobom. Tem ainda a tradicional Fazendinha. Antes de mais nada, um espaço dedicado à demonstração de tecnologias e boas práticas agrícolas.

Durante a Femagri, pois, o cooperado encontra linhas de crédito com instituições financeiras. E também pode negociar através da operação Barter, com pagamento utilizando o café.

Em suma, a entrada no evento é aberta e gratuita às famílias cooperadas da Cooxupé e para produtores rurais da região. A realização do credenciamento será na recepção da feira. Por fim, o endereço é: Avenida Vereador Nelson Elias, S/N, no bairro Japy.

Fonte: Hub do Café