Feiras de arte em Poços de Caldas terão funcionamento ampliado nas férias de julho

Além das opções de compra, haverá também uma variada programação musical, dentro das atrações do Festival de Inverno 2025.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Tradicionalmente, o recesso escolar do mês de julho atrai grande quantidade de visitantes para Poços de Caldas, intensificando o movimento na área central. Pensando na ampliação dos atrativos turísticos oferecidos aos visitantes, as feiras de artes e artesanato Fearpo, na Praça Dom Pedro II e Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antônio Carlos, terão o funcionamento ampliado durante todo o mês.

A Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas – Fearpo, que funciona todos os domingos, também vai funcionar aos sábados, nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho, das 8h às 16h, na Praça Dom Pedro II. Já a Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas, funciona sexta, sábado e domingo durante a programação do Festival de Inverno 2025.

A feirinha da Praça Dom Pedro II, como é conhecida, é um dos mais tradicionais atrativos turísticos do município e movimenta a região com produtos variados, com destaque para o tricô, crochê, bordados, madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais, além dos doces caseiros e outros gêneros alimentícios, como pastel de fubá e acarajé.

A Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antônio Carlos, que já funciona aos sábados e domingos, teve o funcionamento autorizado também às sextas-feiras, nos dias 11, 18 e 25 de julho de 2025, das 9 às 18 horas. Além das opções de compra, haverá também uma variada programação musical, dentro das atrações do Festival de Inverno 2025.

A Expo-Arte de Rua, que tem mais de 30 anos de existência, é uma excelente opção de compras e lazer para os moradores e turistas que prestigiam Poços de Caldas. A feira tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas plásticos e artesãos locais. É possível encontrar diversificados produtos artesanais, em técnicas diferenciadas, além de quadros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas