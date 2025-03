Feira Tecnológica do INATEL acontece em setembro

Evento continua sendo um espaço essencial para estimular a inovação e o empreendedorismo dentro da Instituição.

Foto: INATEL

A Feira Tecnológica do Inatel – FETIN, chega a sua 44ª edição em 2025 com uma proposta inovadora e expandida. Sob o tema “Uma viagem pelos mundos da tecnologia”, a edição deste ano, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, visa integrar os estudantes em projetos que solucionem problemas concretos da cidade de Santa Rita do Sapucaí e região, promovendo uma formação que desenvolve tanto as habilidades técnicas, por meio da resolução de desafios reais, quanto as habilidades comportamentais, sociais e emocionais, preparando os alunos de forma completa para os desafios do mercado.

A FETIN 2025 convida os alunos a explorar áreas de grande relevância no mercado atual, como inteligência artificial, biomateriais e diversidade, incentivando a criação de soluções tecnológicas com impacto real e positivo para a sociedade.

Soluções tecnológicas para desafios regionais e internacionais

Filipe Bueno, coordenador da FETIN, destaca a grande inovação desta edição: a criação de um catálogo com desafios locais, desenvolvido em parceria com vereadores e a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. Os problemas serão apresentados aos alunos, que terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos para propor soluções tecnológicas, sustentáveis e criativas.

Além disso, a edição de 2025 amplia as oportunidades de reconhecimento e premiação, contemplando não apenas as soluções inéditas que podem transformar a realidade da região, mas também projetos que já alcançaram resultados concretos. Com a introdução de duas novas categorias, os projetos com grande potencial de transformação serão premiados com o Prêmio de Inovação Municipal.

Uma outra grande novidade para 2025 é que, com a parceria firmada entre o Inatel e a Organização das Nações Unidas (ONU), permitirá que as criações dos alunos ganhem visibilidade internacional. Os melhores projetos serão apresentados em uma plataforma global, expandindo o alcance e permitindo que as soluções desenvolvidas em Santa Rita do Sapucaí sejam compartilhadas com outros países.

“A FETIN se reinventa a cada ano, e em 2025, ano em que celebramos os 60 anos do Inatel, ampliamos ainda mais nosso impacto, tanto nacional quanto internacional”, afirma Filipe.

A FETIN 2025 será marcada por três “mundos” de interação: o mundo FETIN Startups, que conecta os estudantes com empresas para validação de seus projetos; o FETIN Sem Fronteiras, que promove a integração e colaboração entre alunos brasileiros e internacionais, que também participam do evento; e o terceiro mundo, dedicado à diversidade e inclusão, com debates sobre como a tecnologia pode contribuir para superar desafios sociais contemporâneos.

Compromisso com a educação e o avanço de tecnologias que moldam o futuro

O evento continua sendo um espaço essencial para estimular a inovação e o empreendedorismo dentro da Instituição. A cada edição, a FETIN reforça seu papel na formação dos alunos, conectando conhecimento acadêmico a desafios reais, incentivando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e proporcionando um ambiente para transformar ideias em soluções concretas.

As inscrições para a FETIN 2025 estão abertas até o dia 31 de março. Estudantes interessados em participar devem demonstrar seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal e profissional, aproveitando a oportunidade para trabalhar em equipe, resolver problemas reais e se preparar de forma única para os desafios do mercado de trabalho. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento: https://inatel.br/fetin/.

Fonte: INATEL