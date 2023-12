Feira Livre do Rebourgeon: uma iniciativa que fortalece a agricultura familiar em Itajubá

A feira acontece todos os sábados, das 7h às 12h, no Parque da Vila Olímpica

Foto: Prefeitura de Itajubá

Desde o dia 2 de dezembro os moradores do Rebourgeon e bairros vizinhos experimentaram a praticidade de ter uma feira livre à sua porta. A Feira Livre no Parque da Vila Olímpica tornou-se uma oportunidade para que clientes abasteçam suas despensas com produtos frescos e saudáveis diretamente dos agricultores da região.

Promovida pela Prefeitura de Itajubá, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com o vereador Chiquinho e a Associação dos Produtores Rurais de Itajubá (APRIR), a feira acontece todos os sábados, das 7h às 12h. Esta iniciativa reforça o compromisso das autoridades locais com o fortalecimento da agricultura familiar, garantindo à comunidade acesso fácil a alimentos de qualidade.

Serviço:

Feira Livre do Rebourgeon

Data: Todos os sábados

Horário: 7h às 11h

Local: Parque da Vila Olímpica

Endereço: Rua Francisco Pereira Biloc, 51 – Rebourgeon, Itajubá – MG

Fonte: Prefeitura de Itajubá