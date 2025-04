Feira de lingerie em Juruaia movimenta R$ 9,5 milhões

Felinju teve a participação de 69 marcas e promoveu capacitações sobre tendências de consumo, produtividade e liderança

Foto: Divugação Aciju

A 28ª edição da Feira de Lingerie de Juruaia movimentou, no período de 6 a 13 de abril, R$ 9,5 milhões em negociações do setor confeccionista da cidade, que ocorreram de forma presencial e on-line. Apenas nos três dias de encontros presenciais foram mais de R$ 3 milhões em negociações. Além disso, a expectativa é que, nos próximos quatro meses, outros R$ 6 milhões de reais sejam concretizados. Nas duas semanas que antecederam o evento e nos dias de desfiles e exposições, a organização registrou 200 grandes clientes previamente cadastrados e 231 mil acessos únicos no site da feira.

Durante a Felinju, cerca de 4,1 mil visitantes, entre lojistas, representantes comerciais e compradores de todo o país participaram presencialmente, além de 69 marcas de fabricantes do polo de lingerie de Juruaia. Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (ACIJU), Tânia Rezende, a feira foi um sucesso. “Os números falam por si. Registramos recorde de acessos no site e nos estandes. O volume de compra foi muito expressivo, fato que reforça a importância da Felinju”, destaca.

Durante os desfiles, foram apresentadas as tendências em moda íntima, praia, fitness, e sleepwear. Os participantes ainda puderam assistir às palestras sobre tendências de consumo, produtividade na costura, liderança e construção de marcas fortes. Espaço também para o Painel ACIJU Jovens, que reuniu empresárias da nova geração que atuam no setor para debater negócios com propósito, liderança consciente e inovação.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Valmir Rodrigues, presente na cerimônia de abertura da Feira, destacou que a entidade apoia, há 25 anos, o crescimento das pequenas indústrias do polo de Juruaia com orientações e consultorias em gestão, inovação e design. “A cidade importa mão de obra e exporta produtos de qualidade para vários estados e outros países. As ações do Sebrae auxiliaram o polo a despontar no segmento, por isso, desejamos que outras cidades sigam o exemplo de Juruaia para que, juntos, possamos fomentar a economia estadual”, ressalta.

Empreendedorismo feminino no polo

Além de se destacar nacionalmente como a Capital da Lingerie, Juruaia tem outra característica marcante: a força do empreendedorismo feminino. No polo, cerca de 90% das confecções são comandadas por mulheres que, juntas, transformaram a economia do município. As fábricas proporcionaram a independência financeira de milhares de empreendedoras que atuam de forma direta ou indireta no segmento.

A empresária Solange Aguiar, gestora da Brilhos de Mulher Lingerie, afirma que a Felinju representa um momento único para as fábricas da cidade, pelo fato de ser uma grande vitrine. “Todos os anos, participamos da Feira com uma expectativa altíssima. Produzimos para esta edição a coleção ‘Mulheres Empoderadas’, do tamanho 42 ao 60, pensando exatamente no empoderamento feminino, independentemente do corpo da mulher”, explica.

Cerimônia de abertura

A abertura da 28ª Felinju reuniu diversas autoridades, como o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões; o prefeito de Juruaia Celso Marques; os deputados estaduais Cassio Soares, Rodrigo Lopes e Dr. Maurício, além do deputado federal Emidinho Madeira Lafayette Andrada.

Fonte: Agência Sebrae