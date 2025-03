Feira de Educação Ambiental destaca ações do Jardim Botânico de Poços de Caldas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Jardim Botânico de Poços de Caldas participou, na última sexta-feira (21), de uma feira de educação ambiental realizada pela empresa Ferrero do Brasil, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade local.

Durante o evento, os educadores ambientais do Jardim Botânico organizaram exposições interativas com diversos materiais, como exemplares da coleção Spirit, pegadas de fauna silvestre e amostras de espécies arbóreas ameaçadas. A iniciativa permitiu que os participantes compreendessem a relevância da educação ambiental para a preservação dos ecossistemas, especialmente no bioma Mata Atlântica e nos Campos de Altitude.

Além de apresentar as principais ações do Jardim Botânico para a conservação da flora e fauna da região, o evento destacou sua contribuição para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental em Poços de Caldas. A parceria com a Ferrero foi fundamental para ampliar o alcance da iniciativa, permitindo que a mensagem chegasse diretamente aos colaboradores da empresa.

Como parte da ação, também foram doadas 100 mudas de plantas nativas, sendo 50 medicinais e 50 de outras espécies, incentivando práticas sustentáveis ​​e reforçando a importância da preservação dos recursos naturais para as futuras gerações.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas