Feira da Emater na Assembleia passa a ser mensal

Convênio assinado nesta quinta-feira (4) tem duração de dois anos, prorrogáveis por mais dois, e busca fortalecer a agricultura familiar e o artesanato no estado.

Foto: ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai receber uma vez ao mês a tradicional Feira de Agricultura Familiar da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

Convênio com essa finalidade foi assinado na manhã desta quinta-feira (4/5/23) pelo presidente do Legislativo mineiro, deputado Tadeu Martins Leite (MDB); pelo 1º-secretário, deputado Antonio Carlos Arantes (PL); e pelo presidente da Emater, Otávio Martins Maia. A 1ª-vice-presidenta da ALMG, deputada Leninha (PT), e vários parlamentares também participaram da abertura.

Produtos como quitandas, queijos, mel e derivados, doces, cachaças, café e artesanato estão sendo vendidos até as 17 horas, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira da ALMG.

Participam desta edição 20 produtores de 16 municípios mineiros: Brumadinho, São Gonçalo do Rio Abaixo, Betim, Ouro Preto, Congonhas, Cristiano Otoni, Sabará, Itabirito, Nova Lima, Itaverava, Queluzito e Belo Horizonte (RMBH); Bocaiúva (Norte de Minas), Itapecerica (Oeste), Nepomuceno (Sul) e Imbé de Minas (Vale do Rio Doce).

O presidente Tadeu Martins Leite destacou que a feira é significativa não apenas para a Assembleia e Belo Horizonte, mas para todo o Estado. “É uma felicidade ter a oportunidade de incentivar um setor tão importante para Minas Gerais”, afirmou. Ele ainda disse que a Emater conta com muita credibilidade e que a feira cumpre o papel de aproximar população e Legislativo mineiro. O convênio prevê a realização do evento durante dois anos, sendo prorrogável por mais dois.

Para o deputado Antonio Carlos Arantes, a assinatura para que a atividade ocorra mensalmente é um dos dias mais felizes de sua vida pública. “A função de um deputado é legislar e fiscalizar, além de promover renda, desenvolvimento e vida”, salientou, emocionado. O 1º-secretário lembrou que a feira era promovida anualmente e que a nova periodicidade demonstra que a Assembleia valoriza a iniciativa.

Chances de venda se ampliam

De acordo com o presidente da Emater, Otávio Martins Maia, o convênio é a realização de um sonho, pois vai possibilitar a venda de produtos da agricultura e da agroindústria familiares com mais frequência.

Os desafios do setor em relação à comercialização também foram destacados pela deputada Leninha e pelo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Thales Almeida Pereira Fernandes.

A 1ª-vice-presidenta considerou que a produção é alta em Minas Gerais, mas é necessário abrir mais mercados e mais feiras, por exemplo, fazendo com que as mercadorias cheguem à população. O secretário da Seapa disse que a agroindústria e a agricultura familiares fazem parte das principais bandeiras do governo atualmente.

Após a abertura pelas autoridades, houve a apresentação do violeiro, cantor e compositor Rubinho do Vale, e cozinha show com o chef Afonso Bicalho, que elaborou um prato com produtos da feira.

Apoio permanente a quem vive e produz no campo

A Emater completa, neste ano, 75 anos de história como instituição de referência dos serviços públicos de Assistência Técnica e Extensão Rural em todo o País. Ela está presente em cerca de 810 municípios, com atendimento a aproximadamente 350 mil produtores rurais a cada ano.

A empresa desenvolve programas e projetos com resultados que transformam a realidade de quem vive no campo. As ações geram resultados positivos nas áreas econômica, social e ambiental, com fortalecimento e valorização das principais cadeias produtivas da agropecuária mineira.

Fonte: ALMG