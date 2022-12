Fapemig realiza live sobre chamada de fomento a organização de eventos

Evento será na próxima terça-feira (13), 10h; o objetivo da live é repassar pontos importantes e ajudar a minimizar erros comuns nas propostas submetidas à chamada.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) promove, na próxima terça-feira (13), às 10h, uma live tira-dúvidas sobre a Chamada 06/2022, de Organização de Eventos.

O objetivo da live é repassar pontos importantes e ajudar a minimizar erros comuns nas propostas submetidas a esse tipo de chamada. A oportunidade é especialmente interessante para aqueles que irão encaminhar propostas para a terceira entrada (eventos que irão acontecer de 01º/06/23 a 30/09/23), atualmente aberta.

A live será transmitida por meio do canal da Fapemig no YouTube e contará com a participação da gerente de Ciência e Tecnologia (GCT), Simone Rodrigues, e do chefe do Departamento de Programas de Bolsas e Eventos Técnicos (DBE) da Fapemig, Jurcimar Martins.

Segunda entrada

A Chamada 06/2022 prevê três entradas para submissão de novos projetos. Na última quarta-feira (30), a Fundação divulgou o resultado da segunda entrada, referente a eventos que serão realizados de 01º/02/2023 a 30/05/2023.

A Chamada tem por objetivo incentivar a divulgação de resultados de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico por meio do apoio à organização de eventos científico-tecnológicos no Estado de Minas Gerais.

