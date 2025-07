Fapemig fortalece Fazenda de Lavras como referência em inovação agrícola e florestal

Objetivo é fortalecer o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária – Fazenda Muquém

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi contemplada com recursos da ordem de R$5,3 milhões em edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O objetivo é fortalecer o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária – Fazenda Muquém (CDCTA), consolidando-o como centro multiusuário de referência em pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias aplicadas à produção agrícola e florestal em Minas Gerais.

A iniciativa envolve 34 pesquisadores da Universidade e prevê investimentos em infraestrutura, equipamentos e ações de capacitação voltadas à sustentabilidade e à segurança alimentar.

O projeto institucional intitulado “Semeando tecnologia, cultivando sustentabilidade e colhendo desenvolvimento para o agronegócio de Minas Gerais” foi submetido sob a coordenação do professor Luciano José Pereira, sendo atualmente conduzido pelo professor Luís Roberto Batista, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFLA. Os professores João Cândido de Souza, José Airton Rodrigues Nunes e o técnico Amador Eduardo de Lima participam como subcoordenadores. O projeto tem a gestão da Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (Fundecc) e terá a duração de três anos.

Centro multiusuário

Vinculado ao Instituto de Ciências Naturais (ICN/UFLA), o CDCTA é um espaço com infraestrutura compartilhada por diferentes unidades acadêmicas da Universidade, voltado à geração de conhecimento e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para a agricultura e a silvicultura. A iniciativa visa fortalecer o caráter multiusuário do centro, ampliando sua capacidade de atender não apenas à comunidade acadêmica, mas também a parceiros públicos e privados, contribuindo para a inovação no campo e o fortalecimento da agricultura sustentável em Minas Gerais.

Com os recursos previstos, serão realizados investimentos em equipamentos modernos para preparo do solo, semeadura e colheita, além de tecnologias para monitoramento fisiológico de plantas, genética molecular, fenotipagem com drones e inteligência artificial. A estruturação das áreas experimentais será direcionada ao desenvolvimento e avaliação de novas cultivares e de tecnologias de manejo adaptadas às condições edafoclimáticas do Estado.

Impacto em pesquisa, formação e difusão

As pesquisas contemplarão culturas de ampla importância econômica e social, como arroz, feijão, batata, milho, soja, trigo, além de espécies florestais com valor conservacionista. Serão conduzidas todas as etapas do ciclo de melhoramento genético – da seleção de genótipos às avaliações de linhagens, híbridos ou clones com características desejáveis, como produtividade, resistência a doenças, qualidade e adaptação às mudanças climáticas.

O projeto também reforça a formação de recursos humanos da graduação e da pós-graduação, com a participação ativa de estudantes nos experimentos, além da capacitação de profissionais do setor produtivo por meio de cursos e dias de campo. A difusão dos resultados será feita por meio de publicações científicas, relatórios técnicos, cursos de capacitação e eventos de extensão.

Fonte: UFLA