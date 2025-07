Famílias de São Lourenço são contempladas com o programa Minha Casa, Minha Vida

Foram 32 famílias contempladas, dando um importante passo rumo ao sonho da casa própria!

Foto: Prefeitura de São Lourenço

Nesta segunda-feira, 14 de julho, foi realizado na Câmara Municipal de São Lourenço a cerimônia de entrega oficial dos documentos de seleção do programa Minha Casa, Minha Vida. Uma parceria do Governo Municipal de São Lourenço, com a Caixa Econômica e Governo Federal.

Estiveram presentes autoridades municipais e o Deputado Federal, Paulo Abi-Ackel, além de representantes da Caixa Econômica.

Ao todo, foram 32 famílias contempladas, dando um importante passo rumo ao sonho da casa própria! O Governo Municipal segue comprometido com políticas públicas que promovam inclusão social, cidadania e qualidade de vida para todos.

Que este seja apenas o começo de uma nova e feliz etapa para todas as famílias!

Fonte: Prefeitura de São Lourenço