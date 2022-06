Fábricas ficam com parte da produção parada por falta de componentes eletrônicos, em Santa Rita do Sapucaí

Devido à situação delicada, colaboradores vivem momento de insegurança.

Redação CSul / Foto:Freepik

As fábricas do Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, estão com parte da produção parada devido à falta de componentes eletrônicos importados. Outro problema encontrado pelos compradores é o momento em que os produtos chegam a alfândega.

A situação delicada gera incertezas para quem trabalha nas fábricas, visto que, diante disso há risco de demissões.

No município são 186 empresas que, enfrentam dificuldades desde o início da pandemia. Conforme a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 72% das empresas que dependem da importações de produtos eletrônicos estão sendo afetadas.

Em nota, a Receita Federal informou que, os auditores seguem mobilizados contra o corte de 50% no orçamento e para que sejam realizados novos concursos para contratação de pessoal.

*Com informações G1 Sul de Minas