Extrema realiza abertura de mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol amador da 1ª divisão

Ao todo 16 times de Extrema estão concorrendo ao troféu do Torneio e os primeiros 8 jogos ocorreram nesta último domingo (23).

Foto: Divulgação Prefeitura de Extrema.

A abertura da Temporada 2022 do Campeonato Municipal da 1ª divisão aconteceu nesse último domingo (23), na qua contou com os jogos da 1ª rodada da competição, tendo a cobertura de dois jogos através das redes sociais da Prefeitura Municipal.

O primeiro jogo a ser transmitido foi entre Forjos F.C X Juncal E.C, no Estádio Tica Bertolotti, tendo o time do Forjos alcançado os 3 pontos na tabela após o único gol da partida, quando o camisa 10 do time driblou dois jogadores e chutou de fora da área, emplacando um belo gol no canto da trave esquerda.

Na sequência foi transmitido ao vivo o jogo entre Olímpico X Só Lazer, no qual o time do Olímpico mostrou um bom futebol e goleou a equipe adversária por 5×0, ficando em 1º lugar na tabela e obtendo a melhor apresentação em campo dessa primeira rodada.

A competição conta com a participação de 16 equipes e reuni a elite do futebol extremense no ano de 2022. Confira os resultados da 1ª Rodada do Campeonato:

Santa Isabel 1 X 2 Boca Júnior

Arsenal 4 X 2 Vila Rica

Forjos 0 X 1 Juncal

Bela Vista 2 X 2 Rodeio

Aliança 0 X 1 Unidos do Esporte

Base 2 X 1 Santa Helena

Olímpico 5 X 0 Só Lazer

Audax 2 X 0 Mercenários.

Fonte: Prefeitura de Extrema.