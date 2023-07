“Expresso Vida” estará em Guaxupé na próxima semana

O Programa realizará exames de mamografia em mulheres guaxupeanas

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Entre os dias 24 e 28 de julho, Guaxupé receberá o caminhão “Expresso Vida” para a realização de exames de mamografia. O evento é parte de um programa da Santa Casa de Passos, em parceria com os municípios, para a realização de exames de prevenção do câncer de mama, com prioridade para as mulheres moradoras da zona rural.

O atendimento acontecerá no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, para onde serão encaminhadas as pacientes selecionadas no ano passado, quando o caminhão esteve na cidade e que retornarão. Na oportunidade serão atendidas 200 mulheres.

As pacientes são mulheres com idade entre 40 e 49 anos que serão comunicadas do exame pela Equipe de Saúde da Família de sua referência. Este programa de rastreamento acontece anualmente e realiza o rastreamento do mesmo grupo de mulheres até que ela complete 50 anos, quando o rastreamento é realizado em outros locais. Desta forma, outras mulheres terão oportunidade de entrar no programa.

“É um trabalho muito importante para a prevenção e, queremos dizer as mulheres que não serão atendidas neste momento, que procure as unidades de saúde para o agendamento dos exames que acontecem o ano todo. O objetivo é fazer com que as mulheres realizem os exames de rastreamento de mama. Hoje o câncer tem cura sim, mas se diagnosticado no início as chances se tornam muito maiores.

Isso não impede o aparecimento da doença, mas possibilita descobri-la no começo, o que fará toda a diferença para a questão de um tratamento menos agressivo e com maiores chances de cura. Assim, conseguimos salvar vidas. O trabalho não se restringe a uma ação, o atendimento às mulheres é disponibilizado durante todo o ano”, explicou a enfermeira Gislaine Salomão.

Dúvidas e informações sobre o “Expresso Vida” na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida dos Inconfidentes, 147, Centro.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé