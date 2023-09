Expotrês marca início das comemorações do aniversário de Três Corações

Hoje, 22/09, quem comana a festa é Dennis DJ e, amanhã, 23/09, shows com João Gomes, Thiago Carvalho e DJ Kevin.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Começando as comemorações do aniversário de 139 anos de Três Corações, a noite de ontem, 21/09, marcou também o início da 53ª Expotrês, no Parque de Exposições.

Abrindo a programação de shows que segue até domingo, tivemos a apresentação do cantor Luan Pereira, responsável pela música número 1 do Top50 do Spotfy, Dentro da Hilux, e outros hits como Moletom, Pirulito Vermelho e Ela Pirou na Dodge RAM.

Hoje, 22/09, quem comana a festa é Dennis DJ e, amanhã, 23/09, shows com João Gomes, Thiago Carvalho e DJ Kevin.

Domingo, 24/09, encerrando nossa programação espcial de aniversário, dois grandes shows com Zé Ricardo e Thiago e também com o Grupo Envolvência dos talentosos artistas tricordianos que estão despontando no cenário nacional e internacional. Nesse dia, a entrada é gratuita com ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível que será revertido para instituições de nossa cidade.

Venha prestigiar mais uma edição da tradicional Expotrês em homenagem a Três Corações!

Fonte: Prefeitura de Três Corações