Exposição Interativa “Plantando Lavras” celebra patrimônios materiais e imateriais

Foto: Prefeitura de Lavras

Na noite dessa terça-feira, dia 18, a Casa da Cultura de Lavras inaugurou a exposição da renomada artesã Cleia Viviane, intitulada “Plantando Lavras”.

A mostra, que conta com recursos da Lei Paulo Gustavo e com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, destaca vasos decorados com ilustrações dos patrimônios materiais e imateriais da cidade.

A abertura da exposição enfatizou a poesia e a riqueza da arte local. Os vasos, de diversos tamanhos, oferecem uma experiência lúdica por meio de seus desenhos e pinturas.

Um dos destaques da exposição é a sua interatividade: cada visitante pode explorar os patrimônios retratados utilizando um código QR Code em seus celulares.

A exposição estará em exibição até a próxima sexta-feira, dia 21, das 9h às 17h, na Casa da Cultura de Lavras, localizada na Rua Santana, 111. A entrada é gratuita.

Fonte: Prefeitura de Lavras