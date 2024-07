Exportações do agro mineiro mantêm crescimento e registram recorde de US$ 8,2 bi no semestre

Bom desempenho foi puxado pelo café, que representou 42% do valor total exportado. Os produtos do agro foram enviados para 160 países

Foto: Hebert Filho / Divulgação

As exportações do agronegócio mineiro somaram US$ 8,2 bilhões, com crescimento de 14% no valor, no acumulado de janeiro a junho, registrando novo recorde para o semestre.

O volume também apresentou bom desempenho, com aumento de 14,5%, totalizando 9,1 milhões de toneladas. Os produtos agropecuários responderam por 39,3% do valor total das vendas externas do estado.

“Mais uma vez o agro mineiro mostra seu potencial como diferencial positivo para a balança comercial do estado. Esse novo recorde é puxado pelo crescimento da demanda pelo café. O produto é carro-chefe das exportações do agro, representando 42% das vendas, e teve a maior receita já registrada para os seis primeiros meses do ano”, afirma o subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Caio César Coimbra.

Os produtos mineiros foram enviados para 160 países, com destaque para a China (US$ 2,5 bilhões), Estados Unidos (US$ 836 milhões), Alemanha (US$ 580 milhões), Bélgica (US$ 356 milhões) e Itália (US$ 332 milhões).

Café

As exportações de café totalizaram US$ 3,4 bilhões, com o embarque de 15 milhões de sacas. Na comparação com o ano anterior, o aumento da receita foi de 33% no valor e de 35% no volume.

Todos os principais mercados importadores registraram aumentos superiores a 20% na compra do café mineiro. O destaque foi a China, que aumentou suas aquisições em 91,5%, totalizando 534 mil sacas adquiridas.

Complexo soja

O complexo soja (grãos, farelo e óleo) obteve receita de US$ 2,2 bilhões com o embarque de 5 milhões de toneladas. O setor registrou crescimento de 12% no volume e diminuição de 8% na receita.

Complexo sucroalcooleiro

O complexo sucroalcooleiro (açúcar e álcool) obteve US$ 946 milhões, com a exportação de 1,9 milhão de toneladas. Foi registrado aumento de 40,5% no volume e queda de 28% na receita.

Carnes

As vendas do setor de carnes (frango, bovinos e suínos) apresentaram crescimento de 12% no volume embarcado, registrando 228 mil toneladas. A receita dos embarques aumentou 9%, somando US$ 712 milhões.

A carne bovina, que representa 71% da receita do segmento, totalizou US$ 505 milhões e 117 mil toneladas.

Já a carne de frango registrou queda no valor de 12% e no volume 5%, alcançando US$ 178 milhões e 95 mil toneladas. O destaque ficou para o aumento das exportações para o México, com acréscimos de 61%.

A carne suína manteve desempenho positivo com acréscimo de 1% no valor e 20% no volume, com receita de US$ 22 milhões e 12 mil toneladas.

Produtos florestais

Os produtos florestais (celulose, madeira, papel e borracha) totalizaram US$ 578 milhões e 875 mil toneladas.

A celulose, principal item de comercialização do setor, seguiu com a redução das vendas e registrou o total de US$ 563 milhões 844 mil toneladas.

Fonte: Agência Minas