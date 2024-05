Expocafé 2024 acontece entre 4 e 6 de junho, em Três Pontas

Evento mostra as novidades tecnológicas do setor cafeeiro, e promove a interação entre os agentes do agronegócio, impulsionando a inovação e o progresso em uma das atividades econômicas do país: o café.

Foto: Cocatrel / Divulgação

Se você é cafeicultor, estudante ou profissional do segmento do café, a programação da 27ª edição da Expocafé, de 04 a 06 de junho, no Aeroporto de Três Pontas, com certeza lhe interessa. O evento, com a organização da Cocatrel (Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas), é considerado a mais tradicional feira voltada para as especificidades da cafeicultura brasileira. Mais de cem empresas expositoras já estão confirmadas e expectativa é movimentar negócios, com a comercialização de máquinas e venda de insumos.

13º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira

No primeiro dia do evento acontecerá a décima terceira edição do Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira que tem como tema “A reduzida disponibilidade de ‘Trabalhadores Rurais’ e os recursos da Mecanização”.

Confira os detalhes das palestras:

14h – Prof. Dr. Fabio Moreira da Silva – UFLA. A Evolução da Mecanização da Cafeicultura em 25 anos da EXPOCAFÉ.

15h – Prof. Dr. Anderson R. Rocha – UNICAMP. Inteligência Artificial, Perspectivas e desafios para o profissional do futuro.

16h – Eng. Agrônomo Dr. Fabrício Teixeira Andrade – CNA. Estratégias de atratividade das futuras gerações de profissionais da cafeicultura.

17h – Dr. Vanusia Nogueira – OIC. Disponibilidade de recursos humanos, um posicionamento global.

7º Encontro Mineiro de Cafeicultoras

As mulheres têm ocupado, cada vez mais, espaços e posições importantes na cadeia do café. Por isso, a importância do destaque deste encontro para a formação de novas lideranças femininas na cafeicultura e oportunidade de troca de experiências de quem já traçou um caminho de sucesso.

As atividades oficiais terão início no dia 06 de junho, às 13h, com palestras ministradas pelas empresas parceiras no 7º Encontro Mineiro de Cafeicultoras, que tem como tema principal o “Conhecimento, experiência e tecnologia” a favor das cafeicultoras.

O evento será totalmente gratuito e as palestras vão abordar temas relevantes e atuais para a cafeicultura.

Fonte: Cocatrel