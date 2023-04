Poços: Expo-Arte de Rua tem horário especial na Semana Santa

A Expo-Arte de Rua tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas e artesãos locais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Mandalas, bonecas de pano, bijuterias, pesos de porta, miniaturas de cristal, produtos em crochê e em fio de malha, acessórios de biscuit, amigurumi, brinquedos educativos, acessórios em tecido e feltro, peças em MDF, sabonetes e quadros em diversos estilos. Sem dúvida, a Expo-Arte de Rua, feira de artes e artesanato que funciona no entorno das Thermas Antonio Carlos, é uma excelente opção para os turistas que prestigiam Poços de Caldas. Nesta sexta-feira (7), feriado nacional, a Expo-Arte de Rua estará em funcionamento das 9h às 18h. No sábado (8), o horário é o mesmo e no domingo de Páscoa (9), a feira atende das 9h às 14h.

É possível encontrar produtos artesanais diversos e quadros. A feira também conta com uma vitrine virtual nas redes sociais Facebook e Instagram @expoartederua.

Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura. Os trabalhos de artes plásticas estão disponibilizados atrás do prédio das Thermas. Já os estandes de artesanato ficam no Jardim “Elisiário Junqueira”, em frente à entrada principal.

Criada por lei em 1993, a Expo-Arte de Rua visa divulgar diferentes técnicas artesanais e formas de trabalho manuais de expressivo valor artístico, além de criar condições a artistas plásticos e artesãos não estabelecidos comercialmente de exporem e comercializarem suas obras e produções.

Serviço

Expo-Arte de Rua – entorno das Thermas Antônio Carlos

Sexta-feira da Paixão (7): das 9h às 18h

Sábado (8): das 9h às 18h

Domingo de Páscoa (9): das 9h às 14h.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas