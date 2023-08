Expectativa dos bares e restaurantes é aumentar faturamento no Dia dos Pais

Apenas 13% dos entrevistados não abrem neste dia da semana

Foto: Abrasel Sul de Minas

O Dia dos Pais é uma data que traz boas expectativas para o setor de bares e restaurantes. De acordo com uma pesquisa realizada pela Abrasel em julho, que ouviu 1.862 empresários em todo o país, 81% esperam um aumento no faturamento em relação à mesma data do ano anterior, entre os estabelecimentos que abrem aos domingos (apenas 13% dos entrevistados não abrem neste dia da semana), o que é uma notícia promissora para o setor.

Entretanto, a realidade atual ainda apresenta desafios significativos. No mês de junho, 19% dos estabelecimentos operaram com prejuízo, embora esse número tenha diminuído em 2% em relação à última pesquisa. Por outro lado, 45% tiveram lucro, e 35% conseguiram manter-se em equilíbrio financeiro (1% não responderam/não existiam em julho). Essa recuperação gradual é reflexo das dificuldades enfrentadas pelo setor durante a pandemia e suas consequências econômicas.

Segundo o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, “do ponto de vista do faturamento o Dia dos Pais não costuma ter a mesma potência do Dia dos Namorados e do Dia das Mães, mas ainda assim devemos ter um aumento do movimento, o que é ótimo. No entanto, ainda precisamos de atenção, principalmente em relação àqueles que têm dívidas acumuladas com impostos e encargos, porque isso é uma bomba-relógio. É preciso um plano para resgate do setor mirando nas empresas em dificuldade, evitando que elas quebrem, visando manter os empregos e o potencial de investimento das empresas”.

Um dado preocupante é que mais de um terço (38%) das empresas consultadas ainda têm dívidas em atraso, incluindo empréstimos, dívidas com impostos ou fornecedores. Embora haja uma redução de 4% em relação ao último levantamento, é um indicador que requer cuidado. Dentre essas dívidas, a maioria se concentra em impostos federais (80%), impostos estaduais (54%), encargos trabalhistas/previdenciários (30%), taxas municipais (24%), serviços públicos como água/luz/gás/telefone (24%) e fornecedores de insumos (22%). O acúmulo de dívidas pode dificultar a recuperação dos estabelecimentos e representar uma barreira para o crescimento do setor.

Outro ponto destacado pela pesquisa é que quase dois terços (63%) das empresas consultadas contam com empréstimos contratados atualmente, e entre estas a maioria (68%) recorreu ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Entretanto, a inadimplência do programa no setor está bem acima da média, atingindo 19%, enquanto a média geral é de apenas 4%. Além disso, 10% dos empresários ainda não começaram a pagar as parcelas, pois estão no período de carência previsto no programa.

Sul de Minas

De acordo com o presidente da Abrasel Regional Sul de Minas, André Yuki, a expectativa dos restaurantes para o próximo domingo está sendo alta. “Muitas famílias costumam sair para almoçar ou jantar fora nesse dia especial, especialmente em restaurantes e churrascarias. Estabelecimentos do setor estão se preparando para receber um grande número de clientes e oferecer promoções e cardápios especiais para atrair as famílias”, explicou.

Ainda segundo André, é provável que a demanda por delivery aumente bastante, o que também impulsionará as vendas do setor em agosto. “No geral, espera-se um movimento intenso e lucrativo para os negócios de alimentação no Dia dos Pais”, concluiu.

Para Alexandre Carvalho, proprietário do Restaurante Flutuante Porto do Turvo em Capitólio, a expectativa é de aumento nas vendas, se comparado com o ano passado. “É um momento propício para nós, pois estamos localizados na Represa de Furnas. O calor agradável e o clima seco ajudam bastante na nossa pegada praiana. Vamos ter alguns atrativos como música ao vivo, rodada dupla de chopp e caipirinha, além do brinde da casa em homenagem aos pais: o delicioso petisco tradicional da mineiridade, o torresminho. Expectativa de sucesso”, afirmou.

A proprietária da Pizza na Roça de Poços de Caldas, Gina Carneiro, explica que o Dia dos Pais não é tão forte e procurado quanto o Dia das Mães, mas é uma data muito boa, onde há aumento de pelo menos 30% no faturamento se comparado a um domingo normal. “A expectativa é boa, pois o movimento dos últimos domingos já vem aumentando. Estamos em uma cidade onde o turismo é muito forte e que tem melhorado gradativamente. Somando todos esses fatores, nossa expectativa é de até 50% a mais no movimento”, contou.

Fonte: Abrasel Sul de Minas