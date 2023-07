Executivo e Legislativo decidem em comum por não aderir à municipalização e manter a gestão das instituições estaduais em Machado

Todas as instituições estaduais de anos iniciais de Machado permanecerão sob a gestão do estado.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, representada pelo Prefeito Maycon Willian esteve em reunião, na tarde desta sexta-feira (07), no gabinete, pela qual foi estabelecido acordo com o poder legislativo, para Machado não irá aderir à municipalização. Após ampla consulta à comunidade local, o Prefeito Maycon Willian e os membros do legislativo chegaram a essa decisão, levando em consideração o bem-estar e a qualidade educacional das crianças.

A decisão de não aderir à municipalização reflete a visão da administração municipal, que entende a importância de ouvir a população nas decisões, valorizar a opinião da comunidade e trabalhar com transparência.

Todas as instituições estaduais de anos iniciais de Machado permanecerão sob a gestão do estado. A Prefeitura reafirma o compromisso com a valorização da educação e reconhece que essas instituições desempenham um papel fundamental na formação das crianças e jovens do município.

Fonte: Prefeitura de Machado