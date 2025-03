Ex-jogadora Hortência fala sobre liderança e superação em Pouso Alegre

Evento promovido pelo Sindcomércio Vale do Sapucaí, com apoio do Sebrae Minas, fortalece o empreendedorismo feminino e a inovação no comércio

Foto: Agência Sebrae

O fortalecimento do empreendedorismo feminino é uma das principais frentes de atuação do Sebrae Minas, que, há anos, incentiva a capacitação, o desenvolvimento e a consolidação de negócios liderados por mulheres. No Sul de Minas, essa missão ganha ainda mais força com iniciativas que promovem aprendizado, conexões estratégicas e inovação. Um desses eventos é o “Conecta Comércio: Lidera Mulher”, que será realizado dia 29 de março, às 19h, no Summit Hall, em Pouso Alegre. As inscrições podem ser feitas neste link.

Realizado pelo Sindcomércio Vale do Sapucaí, com o apoio do Sebrae Minas, o evento celebra a força e a liderança feminina no setor comercial, reunindo empresárias, gestoras e profissionais do varejo em uma noite de inspiração e transformação. A grande atração do encontro será a palestra da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete Hortência.

Conhecida como a “Rainha do Basquete”, ela compartilhará sua trajetória de desafios e conquistas, abordando temas como liderança, estratégia e resiliência – características essenciais para mulheres que buscam crescer no mundo dos negócios. Além da palestra motivacional, o evento contará com a apresentação musical de “A Bia Que Canta”, agregando leveza e cultura à programação.

A analista do Sebrae Minas Pâmela Dias destaca que apoiar iniciativas como o “Conecta Comércio: Lidera Mulher” é essencial para impulsionar a presença feminina no setor empresarial. “Queremos que mais mulheres ocupem espaços de liderança e fortaleçam seus negócios com inovação e gestão estratégica. Essa troca de experiências é fundamental para que elas avancem com mais segurança e conhecimento”, ressalta.

Fonte: Agência Sebrae