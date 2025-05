Eventos de ciclismo em Lavras arrecada 1 tonelada de alimentos

Foto: Prefeitura de Lavras

Pelo 9º ano consecutivo, o município de Lavras foi palco de um dos maiores eventos de ciclismo do país: a Internacional MTB Series. Muito além do esporte, o evento também é sinônimo de solidariedade e integração com a comunidade.

Em todas as edições, uma ação filantrópica é realizada junto aos atletas e ao público, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2025, a iniciativa resultou na doação de aproximadamente 1 tonelada de alimentos, que será destinada a instituições filantrópicas de Lavras.

Outro destaque da edição deste ano foi a parceria com as escolas da rede municipal, que levou o tema da bicicleta para a sala de aula. Alunos participaram com desenhos criativos, explorando a importância do esporte e da mobilidade sustentável. Como forma de incentivo, foi realizado o sorteio de uma bicicleta da marca Audax, patrocinadora máster do evento, entre os estudantes.

E a surpresa foi ainda maior no dia da prova, quando uma segunda bicicleta foi sorteada entre as crianças, tornando o momento ainda mais especial para os alunos da rede pública.

Essa é mais uma parceria de sucesso entre a organização da Internacional MTB Series e o Governo de Lavras, que acredita no poder do esporte e da educação como ferramentas de transformação social.

Fonte: Prefeitura de Lavras