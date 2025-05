Evento reúne C-levels e especialistas no ecossistema empreendedor em Andradas

Promovido pelo Future Is Now, o Fly traz experiências que traduzem a essência de Andradas para a construção de novos negócios e networking durante o mês de maio

Foto: Prefeitura de Andradas

De acordo com o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Andradas, no interior de Minas Gerais, tem aproximadamente 40 mil habitantes. E é nesse polo que nasceu Laís Macedo, Fundadora e Presidente do Future Is Now, grupo de networking voltado para líderes que protagonizam a nova economia. A executiva volta à sua cidade natal como organizadora de imersão para conectar um grupo seleto de C-levels ao ecossistema empreendedor da região, entre os dias 16 a 18 de maio de 2025.

Em abril de 2024, o grupo realizou a primeira edição do evento. Após retornos positivos dos participantes, o Future Is Now decidiu proporcionar uma nova experiência. “É muito gratificante poder realizar mais uma versão do Fly. Apesar de pequena quando comparada com outras localidades, Andradas é gigante. A região tem um potencial inovador imenso e muitas possibilidades para aqueles que buscam se conectar de verdade. E é isso mesmo que quero mostrar aos líderes. Quem disse que negócios e networking só acontecem em encontros sérios e em São Paulo?”, acrescenta Laís.

Durante os três dias, um planejamento especial foi organizado para apresentar as tradições e oportunidades da região. A programação é composta por visitas a empresas locais; imersão na cultura e gastronomia, com presença em vinícolas e restaurantes, e também encontro com algumas das belezas naturais da cidade. Logo no primeiro dia, os participantes serão recebidos por Margot Pioli, prefeita de Andradas (MG). Além dela, os profissionais terão a chance de conhecer o Figo Cucina, a Vinícola Stella Valentino e o Pico do Gavião. Também serão desenvolvidas atividades mais conectadas com a natureza, como rapel na cachoeira, trilhas de quadriciclo, passeio a cavalo e meditação..

“A nossa intenção é trazer experiências que traduzem a economia, cultura e tradições da região para a construção de novos negócios e networking. Queremos humanizar o lado profissional e transformar o desconforto, a vulnerabilidade e o desconhecido em oportunidades de conexões reais. É naquele momento de medo real e explícito na descida do rapel, por exemplo, que temos alguém vulnerável e exposto e, ao lado, uma pessoa que conheceu há pouco, mas que verdadeiramente promove apoio e torcida para a conclusão daquela descida. Risadas, aplausos, abraços. Pessoas ali presentes. É tudo sobre pessoas e sobre agregar as suas histórias”, completa.

Ainda nessa linha, buscando acrescentar positivamente à trajetória de profissionais de variados setores, o grupo lançou, recentemente, o Academy Future Is Now, uma plataforma de conteúdos práticos e estratégicos, conduzidos por parceiros do mercado, com metodologia própria, pautas específicas e jornadas de aprendizado. A primeira edição abordará o uso de inteligência artificial no dia a dia dos negócios, com apoio de Danrley Morais, Fundador e CTO da IFTL.

Para participar de ambas oportunidades, basta ser integrante do FIN (ou ser indicado por alguém de lá) e entrar em contato com Laís Macedo (no laismacedo@futureisnow.group) para fazer a adesão.

Fonte: Maytê Lopes