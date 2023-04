Evento realizado em Guaxupé debate sobre sustentabilidade na cafeicultura

A sustentabilidade é um eixo que a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas preza e acredita ser o caminho para ter uma cafeicultura moderna e atual.

O Comitê da Cafeicultura Consciente, que busca compartilhar práticas sustentáveis na produção de cafés, realizou, no dia 14 de abril, na Fazenda Jaboticabeiras, em Guaxupé (MG), o evento “Cafeicultura consciente, conscientize você também”, que teve como objetivo apresentar ações de validação no processo da cafeicultura mais sustentável.

O dia de campo contou com a presença de mais de 100 cafeicultores, entre associados, apoiadores e gestores do Comitê, que discutiram práticas sustentáveis e a importância da conscientização para garantir um futuro sustentável na cafeicultura.

Os produtores e associados presentes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento sobre técnicas aplicadas no manejo conservacionista, como os bioinsumos e biológicos mix de plantas de cobertura, que trazem resultados positivos na conservação do solo.

A sustentabilidade é um eixo que a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas preza e acredita ser o caminho para ter uma cafeicultura moderna e atual. A entidade destaca a importância de produzir com consciência e responsabilidade, visando a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento social e econômico. Neste sentido, a Associação já se prepara para o lançamento da Região Sudoeste de Minas, na busca pelo fortalecimento em vários setores e com foco na sustentabilidade.

