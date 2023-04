Evento promove conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista

Para a diversão das crianças houve diversas atividades de recreação, além do pula-pula e distribuição de pipoca e algodão doce.

foto: Prefeitura de Três Corações

Na véspera do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 02 de abril, uma ação promovida pelo grupo Unitea – União dos Familiares e Amigos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Três Corações chamou a atenção da sociedade para a causa, neste sábado, na Praça Odilon Rezende Andrade.

O evento foi uma oportunidade envolver toda a comunidade e conscientizar a população sobre o espectro autista.

As equipes de saúde do PSF São José estiveram presentes e promoveram aula de zumba, pesagem do Bolsa Família e orientação odontológica; o Setor de Imunização realizou atualização de Cartão de Vacina; o Vigilância Epidemiológica fez alertas sobre os perigos da Dengue; toda equipe multidisciplinar do CER-IV também participou para fortalecer o movimento e divulgar o importante trabalho especializado realizado para o desenvolvimento das crianças com TEA.

Os servidores da Unidade de Atendimento Integrado – UAI realizaram cadastros para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA e esclareceram dúvidas sobre os benefícios da carteirinha que é emitida gratuitamente na unidade.

Além disso, o CTA Universitário também realizou testes rápidos e tirou dúvidas da população sobre prevenção de ISTs. O evento também contou com o envolvimento dos acadêmicos da Unincor, através dos núcleos de práticas acadêmicas, e do Senac, que realizaram aferição da pressão arterial e índice glicêmico.

Para a diversão das crianças houve diversas atividades de recreação, além do pula-pula e distribuição de pipoca e algodão doce.

Parabéns à Unitea pela iniciativa, a todas as equipes da Prefeitura de Três Corações pelo apoio e aos parceiros do evento! Que ações como essa possam ajudar a construir um mundo cada vez mais inclusivo e consciente!

Fonte: Prefeitura de Três Corações