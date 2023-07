Evento pouso-alegrense se torna um dos maiores circuitos de Minas Gerais

Nesse sábado (29), a partir das 14h até às 22h, Monte Verde será o novo palco do Circuito.

O Amantikir Festival, organizado pela Multiverse Produtora e realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, desde 2018, tornou-se o maior circuito de Jazz, Blues e Música Instrumental Brasileira (MIB) de Minas Gerais, elevando o estilo musical e o nome da cidade.

O festival leva programações com inúmeros artistas de alto nível, muitos de renome internacional, para outras cidades mineiras além de Pouso Alegre, sendo elas: Monte Verde e Maria da Fé. Com isso, após quatro edições em Pouso Alegre, o evento passa a se chamar Circuito Amantikir Festival.

“É um evento familiar que fomenta a cultura e leva músicas tão criativas para a população, e que nasceu aqui, em Pouso Alegre. Temos orgulho de participar, apoiar e ver esse festival se expandir para outras cidades e se consagrar em nosso estado”, pontua o Prefeito Cel Dimas.

Todos os shows são gratuitos e livres para todas as idades, unindo, dessa forma, inúmeras famílias que vão se divertir e apreciar a programação. Além da riqueza musical, é proporcionado ao público uma experiência gastronômica com diversas opções em food truck e bebidas diversas em beer trucks.

“O fato de ele ter sido criado pela Multiverse Produtora, realizado em parceria com a Prefeitura e sediado por Pouso Alegre, que é uma cidade com fortes características comerciais e industriais, demonstra que o avanço de uma cidade pode muito bem ser realizado de forma equilibrada, unindo progresso material e bem estar social, quando poder público, iniciativa privada e comunidade artística se unem em prol de produzir melhorias. O evento ainda conta com parceria cultural da Sindvale e Sesc em Minas. Essa é nossa missão, estreitar laços entre os diversos setores da sociedade no objetivo de contribuir para o desenvolvimento social por intermédio da arte e educação”, pontua o produtor do evento, Sandro Nogueira.

Atualmente o Amantikir conta com outras parcerias além da Prefeitura de Pouso Alegre, como a Prefeitura de Monte Verde e de Maria da Fé, além do apoio cultural do SESC em Minas e Sindvale.

