Evento gratuito de moda e sustentabilidade em Poços de Caldas ”Para além do vestir” anuncia nova edição

Foto:Jennifer Diniz/ Prefeitura de Poços de Caldas

Com marcas autorais, brechós, experiências e gastronomia, a 6ª edição do evento “Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade” acontece no dia 12 de abril (sábado), a partir das 10h, no espaço da Casa Somnium em Poços de Caldas, com entrada gratuita.

A proposta Para Além do Vestir segue dando continuidade às ações em que promove e fortalece a rede de marcas autorais locais, o consumo consciente e sustentável, além de incentivar a valorização de práticas produtivas éticas e inovadoras. O evento tem como objetivo também fomentar ainda mais a economia criativa, proporcionando um espaço de troca e aprendizado, onde empreendedores e consumidores poderão se conectar em torno de valores como responsabilidade ambiental, inclusão social e inovação no design de moda.

Sendo um grande sucesso, as edições anteriores foram responsáveis por dar espaço para brechós e marcas autorais de diversos segmentos (vestuário, acessórios, artesanato) exporem seus trabalhos, sempre com o objetivo de conscientizar e apresentar a moda de um jeito possível, justo e transparente, buscando a promoção e fortalecimento da economia criativa da região.

Roda de Conversa

Com a responsabilidade de levar ao público a conscientização de consumo e outras temáticas voltadas para o universo da moda, o Para Além do Vestir traz para essa edição um bate-papo especial, com participação dos convidados Karen Venturelli (artista plástica) e Carlos Henrique Pimenta (idealizador da marca Alpharrabio), com mediação de Angela Lis, proprietária da loja Mela Melão e uma grande fomentadora da moda na região, para dialogar sobre a arte das estampas e marcas autorais. O bate-papo está marcado para às 10h30.

Experiências

Neste ano, o evento retorna com experiências ainda mais aprimoradas, como a Arara de Troca, onde os participantes podem trocar uma peça de roupa em bom estado de conservação por outra disponível na arara, uma iniciativa consciente para ressignificar as peças que não estão sendo usadas, tornando o seu tempo de uso ainda maior, transmitindo a importância da moda circular, que faz com que haja uma diminuição de produção e consumo, que é um dos maiores fatores de poluição no nosso mundo, com o objetivo de incentivar as pessoas a fazerem desta ideia uma prática entre amigos, familiares, garantindo um novo ciclo da moda sustentável.

SERVIÇO

Para Além do Vestir – Moda e Sustentabilidade (6ª edição)

Data: sábado, 12 de abril de 2025.

Horário do evento: 10h às 19h

Roda de Conversa: 10h30 às 11h30

Oficina de Crochê: 14h30 às 15h30

Discotecagem: 15h30 às 18h30

Local: Casa Somnium (Rua Paraíba, nº 265, Centro, Poços de Caldas) Entrada gratuita

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas