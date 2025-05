Evento em Três Corações arrecada quase 4 toneladas de alimentos

Quase 4 toneladas de alimentos arrecadados no Cantando a Vida serão destinadas a 19 entidades de Três Corações

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura (SELTC), realizou no último dia 9 de maio o evento Cantando a Vida, no Ginásio Poliesportivo Pelezão, reunindo a população tricordiana em uma noite especial de música, fé e solidariedade.

A iniciativa, proposta pela Deputada Estadual Chiara Biondini em homenagem ao Dia das Mães, contou com emocionantes apresentações musicais do Padre Diogo Albuquerque, Celina Borges e Tony Allysson.

A entrada foi gratuita, mediante a troca do ingresso por 1kg de alimento não perecível, que foi entregue no local do evento e posteriormente será destinado a instituições sociais do município.

Graças à solidariedade de todos os presentes, foram arrecadadas quase 4 toneladas de alimentos não perecíveis, que agora serão distribuídas entre 19 instituições sociais do município, fortalecendo o compromisso coletivo com o cuidado e o bem-estar da nossa comunidade.

A todos que contribuíram com esse gesto de amor e generosidade, nosso sincero muito obrigado!

Fonte: Prefeitura de Três Corações