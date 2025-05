Evento em São Lourenço celebra trajetória de empreendedoras da região

“Mulheres que transformam: 90 dias de inspiração” reúne histórias de 30 mulheres que superaram desafios e se destacaram no empreendedorismo feminino

Foto: Sebrae Minas

Histórias reais de mulheres que transformaram desafios em motivação estão reunidas no livro “Mulheres que transformam: 90 dias de inspiração”, que será lançado online, dia 17 de maio. A obra, construída de forma colaborativa, é uma iniciativa da Rede de Mulheres Empreendedoras da Mantiqueira e da Confraria da Mulher Empreendedora da região da Mantiqueira, no Sul de Minas. O lançamento presencial ocorrerá dia 26 de junho, em São Lourenço.

O livro reúne experiências de 35 empreendedoras que passaram por processos de reinvenção, superação e sucesso em seus negócios, e contaram com o apoio decisivo do Sebrae Minas, grande incentivador da iniciativa. A publicação é resultado da união das duas redes que atuam com o propósito de fortalecer o empreendedorismo feminino na região, promovendo ações de capacitação, apoio mútuo e visibilidade.

A obra é dividida em sete grandes temas que refletem as dores e conquistas do universo empreendedor: acesso à educação financeira; conciliação entre trabalho e vida pessoal; representatividade feminina, autocobrança e autoconfiança; acesso a redes e mentoria; etarismo e reinvenção na maturidade, além da vivência da maternidade e empreendedorismo.

“O livro é mais do que uma coletânea de histórias. É um guia emocional e prático para outras mulheres que buscam transformar suas vidas por meio do empreendedorismo. Isso porque, quando mulheres empreendedoras se unem em torno de um propósito coletivo, o impacto vai muito além dos negócios. Gera transformação social, fortalece comunidades e inspira outras mulheres a acreditarem em seu potencial”, afirma a analista do Sebrae Minas Ticiana Lopes.

Incentivo às trajetórias transformadoras

A empreendedora Andreza Tavares Paiva acredita que o apoio do Sebrae Minas foi fundamental no alcance da maturidade do seu negócio. “Participar do Empretec me proporcionou grande aprendizado em relação ao desenvolvimento das minhas habilidades empreendedoras e muitas conexões com mulheres da região”, diz.

O Sebrae Minas atua de forma contínua no fomento ao empreendedorismo feminino no estado, por meio de programas de capacitação, acesso a crédito, mentorias e articulação de redes colaborativas. Com soluções como o Empretec e o programa ModelAção, além de consultorias, a entidade está diretamente relacionada às trajetórias retratadas no livro “Mulheres que transformam: 90 dias de inspiração”.

“Participar do ModelAção, em São Lourenço, me ajudou a mapear meu negócio e decidir qual caminho seguir. Tirar um tempo para pensar estrategicamente na nossa empresa, ainda mais com o apoio do Sebrae, faz toda a diferença!”, afirma a empresária Fernanda Mota Pires Dias. Quem também conta sua trajetória apoiada pela entidade é a empreendedora Kamila Domith: \”além de participar do Empretec, recebi uma consultoria especializada que desenvolveu, inclusive, uma nova logomarca para a minha empresa. Sou grata ao Sebrae por todo apoio e suporte”, ressalta.

Fonte: Sebrae Minas