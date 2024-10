Evento em Pouso Alegre ofertará centenas de vagas de emprego

O evento gratuito acontecerá na próxima terça-feira (15) das 7h às 12h, na sede do Senac em Pouso Alegre

Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira (15/10), o SENAC promoverá o evento ‘Sistema Mercado Emprego’ em Pouso Alegre/MG. São mais de 300 vagas em 30 empresas, incluindo diversas associadas ao Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Pouso Alegre (SINDIPA).

O evento gratuito acontecerá das 7h às 12h, na sede do Senac em Pouso Alegre (Avenida Vicente Simões, 370) e é aberto ao público. O objetivo é conectar candidatos a vagas de trabalho com empresas da região, oferecendo oportunidades de entrevistas diretamente com 30 empresas parceiras, entre elas o SINDIPA, além de orientações profissionais e ações de saúde e bem-estar.

O SINDIPA ainda está fazendo o levantamento de vagas entre os associados, mas estima que cerca de 30 vagas sejam ofertadas para hotéis, restaurantes e similares da cidade. Os setores de hotelaria e alimentação fora do lar estão enfrentando dificuldade para encontrar mão de obra no município; algumas empresas estão com vagas abertas há meses.

Somente na hotelaria, mais de 15 vagas estão abertas, para diversas carreiras como serviços gerais, copeira, recepcionista (masculino e feminino), camareira, ajudante de cozinha, mensageiro e mais. Além das vagas para o setor de gastronomia, como estoquista, motorista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, entregador, vendedor, garçom (feminino e masculino) e mais.

“O SINDIPA vem buscando uma maneira de ajudar os empresários e encontrarem mão de obra qualificada em Pouso Alegre. E o SENAC é um grande parceiro nessa procura, principalmente porque também oferta cursos profissionalizantes, o que pode ajudar quem procura uma vaga. Os setores de hotelaria e gastronomia estão em constante crescimento em nosso município e, com o aumento de procura por clientes e turistas, há necessariamente o aumento de vagas de emprego”, explicou o presidente do SINDIPA, Rolando Brandão.

A programação terá início às 7h com a recepção dos candidatos, seguida pela abertura oficial às 7h30. O ponto alto do evento ocorre das 8h às 12h, quando os participantes poderão apresentar seus currículos e participar de entrevistas. A edição anterior do evento foi um sucesso, atraindo 700 pessoas, ofertando mais de 600 vagas e resultando em 50 contratações nas primeiras 48 horas.

Durante o evento, os participantes também poderão aproveitar uma série de atividades e serviços oferecidos pelo Senac, Sesc e CAC. No Espaço Senac, haverá demonstrações de tecnologia com impressora 3D e serviços de saúde, como aferição de pressão, limpeza de pele e medição de glicemia.

O espaço contará ainda com a sala de orientação profissional, que fornecerá dicas e suporte na preparação para as entrevistas. O Espaço Sesc oferecerá orientações sobre hábitos saudáveis, além de atividades recreativas para crianças a partir de 6 anos, como jogos pedagógicos e eletrônicos.

No Espaço CAC, exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), profissionais estarão disponíveis para ajudar na elaboração de currículos e orientação para entrevistas. Candidatos PCD devem levar seus laudos médicos para que suas necessidades específicas sejam atendidas no processo.

A organização do evento reforça a importância de que os participantes levem seus documentos pessoais, incluindo CPF, RG e Carteira de Trabalho, além de cópias impressas do currículo. Chegar no horário de abertura também é recomendado para aproveitar ao máximo as oportunidades.

Fonte: Jornalista Iago Almeida