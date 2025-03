Evento em Ouro Fino busca fortalecer o empreendedorismo feminino

Sebrae Minas promove capacitação e networking para mulheres empreendedoras em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Foto: Reprodução / Sebrae Minas

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Minas realiza nesta sexta-feira (7/3), o evento “Mulher Viva 2025 – Café Empresarial com Elas!”. A iniciativa vai acontecer a partir das 8h, na Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (ACIA Ouro Fino), com o incentivar e fortalecer o empreendedorismo feminino e promover inovação e crescimento profissional para mulheres empreendedoras.

O evento é uma oportunidade para troca de experiências, ampliação da rede de contatos e de busca de novos conhecimentos para fortalecer seus negócios. A programação inclui um café empresarial e palestras sobre empoderamento feminino, inovação e pioneirismo. Entre as convidadas, estão a representante do SICOOB Credivass Tânia Moreira Boaventura, que abordará o tema “Empreender e investir com propósito”. Além dela, estará presente no evento a fundadora da Lascaux Chocolates Rústicos, Stella Campos, que falará sobre “A importância de inovar e abrir novos caminhos para o mercado”.

O analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira reforça que a entidade tem um papel essencial na capacitação e no apoio às mulheres que já empreendem ou que desejam iniciar seus negócios. “Nosso objetivo é oferecer conhecimento, incentivar a inovação e criar oportunidades para que elas alcancem o sucesso em suas trajetórias empreendedoras”, destaca.

