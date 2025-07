Evento de tecnologia faz rede hoteleira de Pouso Alegre atingir 95% de ocupação

HackTown 2025, é um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina, que acontece em Santa Rita do Sapucaí

Foto: Iago Almeida / Assessoria de Comunicação Sindipa

Com inovação, informação e networking, o HackTown 2025, um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina, oferta 1.200 atividades simultâneas entre 31/7 e 3/8 em Santa Rita do Sapucaí/MG. E o Turismo é um dos setores mais impactados com o evento. Hotéis, por exemplo, estão com 95% de ocupação em Pouso Alegre, 25 minutos de distância da sede do HackTown. Os poucos quartos ainda disponíveis recebem procura nestas últimas horas antes do evento.

Os dados são do SINDIPA (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Pouso Alegre/MG – @sindicatopa). Recentemente, os hotéis associados receberam catálogos, cedidos pela Secretaria Municipal de Turismo, com detalhes de pontos turísticos do município, o que ajudará os turistas na escolha do que visitar durante a estadia. Além disso, bares, restaurantes, pizzarias e cafeterias também esperam um aumento significativo nas vendas durante a semana, com oferta do melhor da gastronomia regional aos visitantes brasileiros e estrangeiros.

“Em Santa Rita, os bares, restaurantes e praças se tornam plataformas dinâmicas, junto das universidades e escolas, onde executivos, profissionais e empreendedores compartilham ideias que revolucionam vários setores. Já os turistas que se hospedam em Pouso Alegre, podem conhecer as belezas do município, como a Via Gastronômica (Av. Tuany Toledo), o Mercado Municipal, as belíssimas Igrejas, como a Catedral Metropolitana, o Teatro Municipal inaugurado em 1875 e tantos outros lugares lindos que Pouso Alegre oferece” , disse Rolando Brandão, presidente do SINDIPA e vice-presidente da Abrasel Sul de Minas.

No ‘Vale da Eletrônica’, em Santa Rita do Sapucaí, conexões de empresários, profissionais e estudantes com mais de mil empresas, entre speakers, parceiros, expositores e patrocinadores, podem levar a parcerias estratégicas em seus negócios. O line-up conta com mais de 900 palestras, sendo algumas comandadas por palestrantes internacionais, além de shows, workshops e uma variedade de temas.

Transfer para SRS

Para facilitar a locomoção dos participantes que estão hospedados em hotéis em Pouso Alegre, a organização desenvolveu nesta edição o transfer oficial do HackTown. Há opção de saída e retorno todos os quatro dias, com pacote custando R$205. A saída da Rodoviária de Pouso Alegre acontece às 9h e 11h, enquanto o retorno da rodoviária de Santa Rita será às 19h30, 21h30, 23h30 e 00h30 (quinta, sexta e sábado) e às 17h30 e 18h30 (domingo).

Link para ingressos, programação, transfer e mais informações do HackTown: https://hacktown.com.br/

Fonte: Iago Almeida / Assessoria de Comunicação Sindipa