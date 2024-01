Evento de marketing digital para pequenos negócios tem datas definidas em 2024  

Reload passará por Alfenas, em 26 de junho, com conteúdos sobre gestão de mídias sociais, criatividade, produção de conteúdo, entre outros

Foto: CSul

O Sebrae Minas divulgou o calendário de datas do Reload, maior evento de marketing digital para os pequenos negócios, que chega à sexta edição em 2024. A partir de março, Belo Horizonte e outras oito cidades do interior de Minas Gerais vão receber personalidades e grandes especialistas do mercado para uma programação recheada com conteúdos essenciais no dia a dia das pequenas e médias empresas, como gestão de mídias sociais, criatividade, dados e métricas, produção de conteúdo, marketing de influência, inteligência artificial, relacionamento com cliente, tendências e tecnologia.

Neste ano, BH dará o pontapé inicial do Reload com dois dias de atividades em 19 e 20 de março. Até setembro, o evento também passará pelas cidades de Patrocínio, Juiz de Fora, Araxá, Alfenas, Montes Claros, Governador Valadares, Formiga e Teófilo Otoni. As inscrições para a edição na capital mineira podem ser feitas por meio do link. Além da capital mineira, Valadares e Montes Claros terão dois dias de capacitações para os empreendedores e empreendedoras. Nas demais cidades, as atrações acontecerão em um formato mais enxuto, apenas um dia.

Em 2023, o Reload passou por 11 municípios, sendo 10 deles em Minas Gerais e um no estado de Sergipe, na capital Aracaju. No total, foram quase 7 mil participantes, mais de 100 horas de conteúdo e 130 palestrantes renomados. Sete cidades tiveram atividades simultâneas, com oficinas práticas para que o público aplicasse os conceitos abordados nas palestras.

O Reload também teve a participação de profissionais especializados em marketing digital, como Bia Guarezi, Cristiano Santos, Galileu Nogueira, Hernane Jr., Maytê Carvalho, Murilo Gun, Nina Silva, André Carvalhal, João Branco, Edu Simon, entre outros. Diversas empresas também apresentaram cases de sucesso no evento, casos do Banco Inter, Shopee, V4 Company, Canva, Rd Station, The News, Nice House, Brunch, Mimo Live Sales, Nuvemshop, Catraca Livre, Evino e Take Blip.

Alguns dos influenciadores que passaram pelos palcos mineiros foram o jornalista e podcaster Chico Felitti, a advogada e cantora Juliette, os atores Felipe Titto, Tiago Abravanel e Dani Suzuki, a influenciadora digital Gabriela Versiani e o fundador e CMO da mLabs, Rafael Kiso. Em Sergipe, os destaques foram o produtor e empresário Kondzilla e a jornalista Gabriela Prioli no único evento realizado fora do estado.

Presença cada vez mais digital

O planejamento do evento está em sinergia com as tendências de mercado. A 3ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, divulgada pelo Sebrae no ano passado, indicou que sete a cada dez pequenas e médias empresas já utilizam no dia a dia ferramentas digitais como WhatsApp, Facebook e Instagram.

CONFIRA O CALENDÁRIO 2024

Belo Horizonte – 19 e 20 de março

Patrocínio – 4 de maio

Juiz de Fora – 25 de maio

Araxá – 13 de junho

Alfenas – 26 de junho

Montes Claros – 2 e 3 de agosto

Governador Valadares – 16 e 17 de agosto

Formiga – 31 de agosto

Teófilo Otoni – 13 de setembro

Fonte: Luciana Trindade