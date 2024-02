Evento de Liberdade Econômica e Ambiente de Negócios é realizado em Pouso Alegre

O foco do evento foi a discussão da Lei de Liberdade Econômica e do Projeto REDESIM+ LIVRE

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou nesta quinta-feira (08) às 8h30 no plenarinho da Câmara Municipal, um importante evento, destinado aos servidores do município, contadores e diretores da Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre – ACIPA.

A abertura do evento foi realizada pelo Prefeito Cel Dimas, destacando que “Comungo do mesmo espírito do Governador Zema, temos que trabalhar em conjunto na Prefeitura para viabilizar os negócios e não atrapalhar. Isto não significa fazer nada contra a lei, mas aproveitar a Lei de Liberdade Econômica, que é abrangente e pode respaldar nossas ações na busca por um melhor ambiente de negócios”.

O foco do evento foi a discussão da Lei de Liberdade Econômica e do Projeto REDESIM+ LIVRE, com o intuito de destacar a preocupação do município com a melhoria do ambiente de negócios e o fomento ao empreendedorismo local.

Ainda em sua fala, o Prefeito Cel Dimas salientou que “Vamos mostrar que estão certos em apostar em Pouso Alegre. Busquemos sempre, cada servidor, cada fiscal, cada contador, cada empresário, por em prática os princípios da Lei de Liberdade Econômica, como forma de tornar Pouso Alegre também uma cidade amiga de quem trabalha e emprega.”

Um dos pontos em destaque abordado foi o programa REDESIM+ LIVRE, uma parceria entre a JUCEMG (Junta Comercial do Estado de Minas Gerais), a SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e o SEBRAE, com o objetivo de reduzir o tempo necessário para a abertura e legalização de empresas nos municípios, especialmente aquelas de baixo e médio risco.

Para a Prefeitura, o projeto oferece viabilidade, inscrição municipal e alvará de localização e funcionamento (baixo e médio risco) de forma automática, o que resulta em um aumento na arrecadação, na geração de empregos e na criação de uma base cadastral automatizada. Para a população, o projeto permite a abertura de empresas em questão de minutos, sem custos adicionais. Isso representa um impulso considerável ao empreendedorismo no município.

O evento contou com palestras ministradas por:

– Cassio da Silva Duarte, Consultor Técnico SEBRAE/MG;

– Gabriel Medeiros Pires Tavares – Gerência de Integração JUCEMG;

* Guilherme da Cunha – Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico.

Esta foi uma excelente oportunidade de capacitação e informação para os servidores públicos envolvidos com a abertura de empresas, os contadores e os funcionários da ACIPA, entre outros interessados, promovendo uma discussão embasada e rica em informações sobre as iniciativas para aprimorar o ambiente de negócios na região.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre