Estudos de macrodrenagem e preservação ambiental em Pouso Alegre

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente realiza diversos estudo técnico, um deles são as pesquisas de Macrodrenagem que visa diagnosticar os problemas existentes e com isso, reduzir os impactos das inundações, determinando, do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, as soluções mais benéficas ao município através de um planejamento de curto, médio e longo prazo.

“Convido a todos a se unirem conosco para moldarmos juntos o futuro de Pouso Alegre, contribuindo com estudos cruciais para nosso plano de macrodrenagem e delimitação das áreas de preservação. Reconhecemos o poder do cidadão em ser parte ativa desse processo, pois sabemos que sua participação é vital para moldar um desenvolvimento urbano consciente, onde todos saem ganhando”, enfatiza o Prefeito Cel Dimas.

Ademais, reconhecemos a importância da participação da população interessada diretamente nesse processo e além de promover um seminário aberto ao público, neste momento convidamos os cidadãos a contribuir com estudos que influenciarão no plano de macrodrenagem, na definição da faixa de Área de Proteção Permanente e na Zona de Proteção Ambiental de Pouso Alegre.

“Estudos hidráulico-hidrológicos são essenciais para definir o uso dos imóveis em áreas municipais, especialmente devido a restrições ambientais e zoneamento específico (ZEPAM 3). Esses estudos influenciam planos de macrodrenagem adaptados a cada região e têm impacto direto na definição de uso das áreas. O envolvimento do cidadão agiliza levantamentos e possibilita análises detalhadas. Esse engajamento democrático beneficia a coletividade e promove o desenvolvimento consciente das áreas urbanas”, pontua o Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Renato Garcia.



Como participar

Todo cidadão e empresa poderá participar. Quem tiver interesse deverá apresentar – por meio de profissional habilitado – estudos técnicos com as especificações constantes na aba editais do site da Prefeitura.

Nessa primeira fase, serão recebidas contribuições até 17 de janeiro de 2024; que deverão ser encaminhadas por meio do e-mail: macrodrenagem.pmpa@gmail.com ou protocoladas na sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, situada na Avenida Cel. Alfredo Custódio de Paula, 605. Bairro Alfredo Custódio de Paula.

As contribuições serão examinadas pela equipe técnica da Prefeitura Municipal, que utilizará os estudos recebidos como subsídio para sua análise. Isto é: os estudos apresentados não são uma garantia de alteração no planejamento.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre