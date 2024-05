Estudantes estrangeiros iniciam curso de Português na UFLA

Os estudantes, vindos de Honduras e do Panamá, estão tendo aulas no Centro de Idiomas da UFLA.

Foto: UFLA

Estudantes internacionais estão aprendendo Língua Portuguesa na Universidade Federal de Lavras (UFLA), por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), com o objetivo de se prepararem para a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). A aprovação no exame Celpe-Bras, que será aplicado na UFLA em outubro, é imprescindível para os estudantes que desejam cursar graduação em IES brasileiras.

O curso teve início no dia 6/5 e tem previsão de encerramento em dezembro deste ano. Os estudantes, vindos de Honduras e do Panamá, estão tendo aulas no Centro de Idiomas da UFLA.

As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira (exceto às quartas-feiras). São 21 horas de aulas semanais, totalizando 640 horas de atividades até o final do ano. Para atender aos estudantes, o programa conta com três bolsistas de Apoio à Internacionalização.

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação, administrado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério das Relações Exteriores, possibilita aos cidadãos de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém acordos educacionais ou culturais, realizarem a graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras participantes do Programa.

De acordo com a professora Débora Racy Soares, coordenadora do curso de Português para Estrangeiros, a adesão da UFLA ao PEC-G-PLE é uma conquista importante para impulsionar a internacionalização da nossa Universidade, ampliando a mobilidade acadêmica no período anterior à graduação. “O desafio agora será manter os alunos PEC-G-PLE na UFLA nos próximos anos”, destaca Débora.

Fonte: UFLA