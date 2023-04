Estudantes do Ensino Integral de Luminárias retomam atividades

Em tempo, destaca-se que a escola continua um ambiente seguro.

Foto: Prefeitura de Luminárias

Os alunos do Ensino Integral em Jornada Ampliada (EIJA) retomaram suas atividades no início de abril, contando com novos professores e oficinas.

Ao todo, mais de 60 crianças se inscreveram no projeto, que acontece no contraturno escolar, com atividades de Apoio Pedagógico, Arte e Cultura, Teatro e Dança, Educação Ambiental e Patrimonial, Fundamentos da Língua Inglesa, Esporte e Lazer, e Jiu-Jitsu.

Em 2023, os estudantes da zona rural também estão sendo atendidos com atividades semanais, sendo o transporte disponibilizado pela gestão municipal.

O objetivo do EIJA é formar estudantes em todas as suas habilidades, aliando o saber acadêmico às habilidades práticas cotidianas, potencializando o desenvolvimento físico, emocional e social da criança.

Em tempo, destacamos que a escola continua um ambiente seguro. Em busca de um cuidado ainda maior, a Prefeitura de Luminárias e a Polícia Militar estão desenvolvendo iniciativas para garantir que o ambiente escolar permaneça sendo fonte de transformação para um futuro melhor.

Fonte: Prefeitura de Luminárias