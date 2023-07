Estudantes de escola em Três Corações homenageiam Trectur por ser parceira no projeto

A iniciativa é uma parceria que visa trazer melhorias para as escolas e a comunidade com ações que evidenciem a responsabilidade social das empresas

Foto: Prefeitura de Três Corações

Os estudantes da Escola Municipal Prefeito Celso Banda, do Cinturão Verde, homenagearam na última semana a equipe da Trectur em comemoração aos 53 anos da empresa e em agradecimento por fazer parte do projeto Adote uma Escola.

Na oportunidade, os alunos agradeceram as melhorias que têm sido realizadas na escola com pequenas reformas no telhado, pintura, instalações e projetos que vão beneficiar toda a comunidade escolar.

A iniciativa é uma parceria que visa trazer melhorias para as escolas e a comunidade com ações que evidenciem a responsabilidade social das empresas através de propostas voltadas para a educação e a cidadania.

Adote uma Escola

Para saber mais informações sobre como participar do projeto Adote uma Escola, a empresa pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo whatsapp 35 98861 0048 e agendar uma visita.

Sua empresa é nossa convidada a fazer parte deste projeto que pode transformar a vida de crianças e adolescentes de Três Corações!

Fonte: Prefeitura de Três Corações