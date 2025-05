Estudantes de Bom Sucesso realizam visita técnica à Subestação da Cemig

Iniciativa atendeu mais de 100 alunos da Escola Estadual Benjamim Guimarães

Nos dias 30 de abril, 13 e 14 de maio, a Cemig recebeu 110 alunos do 8º ano da Escola Estadual Benjamim Guimarães, de Bom Sucesso, para uma visita técnica na subestação de energia instalada no município. A ação teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre segurança no uso da energia elétrica e apresentar o funcionamento do sistema elétrico.

Conduzida pelos técnicos de manutenção de subestações, Bruno Rodrigues Barcelos e Mateus Alexandre Magalhães Santos, a atividade abordou desde o processo de geração nas usinas de Itutinga e Camargos, até a distribuição da energia que abastece Bom Sucesso, Santo Antônio do Amparo e a AMG Mineração, em Nazareno.

Os alunos conheceram de perto equipamentos como transformadores, disjuntores, para-raios, religadores e entenderam como funciona o monitoramento remoto das subestações via Centro de Operação da Distribuição (COD). Também acompanharam uma simulação de perda de tensão e esclareceram dúvidas sobre segurança, funcionamento da rede e os riscos de atividades como soltar pipas próximo aos fios.

Para o professor de Ciências Nelson Antônio Monteiro Avelar, a iniciativa foi fundamental para reforçar os conteúdos trabalhados em sala. “Participar da visita à inspeção de energia elétrica foi uma experiência extremamente enriquecedora, tanto para mim quanto para os alunos. Tivemos a oportunidade de observar de perto como funciona o sistema de distribuição e controle da energia elétrica, um tema que muitas vezes abordamos apenas de forma teórica em sala de aula”, destaca.

“A visita despertou o interesse dos alunos por temas como energia, segurança e até possíveis carreiras na área”, complementa o professor.

Segundo Bruno Barcelos, a atividade proporcionou um importante momento de aprendizado e conscientização, aproximando os estudantes da realidade técnica e dos cuidados necessários com a energia elétrica. “Ações como essa fazem parte do compromisso da Cemig com a educação, a segurança e a conscientização da população mineira” – relata o técnico.

