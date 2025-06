Estudantes da UFMG conhecem estrutura turística de Poços de Caldas

Encontro contou com a presença de profissionais da área que atuam diretamente na gestão pública do turismo em Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira, 11 de junho, a Secretaria de Turismo de Poços de Caldas recebeu a visita de alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acompanhados pela professora Danielle Fernandes. A atividade integra uma visita técnica à cidade, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma vivência prática voltada à observação e análise do turismo local, com ênfase na gestão pública e na estruturação dos atrativos do município.

Os alunos, todos do primeiro período da graduação, chegaram a Poços de Caldas na terça-feira (10) e permanecem na cidade até esta sexta-feira, 13. A escolha por Poços se deve ao fato de o município ser uma referência nacional em turismo, além do processo recente de reestruturação do setor, que o tornou um exemplo relevante para estudo acadêmico.

Durante a visita, os estudantes conheceram as secretarias instaladas no Centro Administrativo da Prefeitura. A proposta é oferecer uma experiência que complemente a formação acadêmica desde o início do curso, contribuindo para que os alunos compreendam, na prática, as diferentes frentes de atuação do turismo. Eles também visitaram os principais pontos turísticos do município, ampliando a compreensão sobre a infraestrutura e os serviços oferecidos ao visitante.

“É muito importante que essas visitas ocorram logo no começo do curso, pois assim os alunos têm uma visão mais clara do que é o turismo, especialmente no cenário pós-pandemia, em que a demanda e o perfil dos visitantes mudaram significativamente”, destacou Paula Narahyane, diretora de Turismo do município.

O encontro contou com a presença de profissionais da área que atuam diretamente na gestão pública do turismo em Poços de Caldas. O secretário municipal de Turismo, Arison Siqueira, esteve presente e ressaltou a importância de iniciativas como essa para a formação de novos profissionais. Também acompanharam a visita a turismóloga Carolina Caponi, Laura Tassinari, coordenadora da Divisão de Equipamentos Turísticos, e Rafael Huhn, gestor da Instância de Governança Regional Circuito Caminhos Gerais, e Ailton Santana, o Mestre Bucha, que guiou os estudantes durante as visitas aos pontos turísticos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas