Estudantes da UFLA vencem 3° Concurso de Ponte de Macarrão realizado na Feconsulminas

Foto: Feconsulminas

Estudantes do Núcleo de Estudos em Estruturas da Universidade Federal de Lavras (NEEst/UFLA) venceram a terceira edição do Concurso de Ponte de Macarrão da 5ª Feira de Construção Civil do Sul de Minas (Feconsulminas), realizada nos dias 13 e 14 de julho em Pouso Alegre. O desafio proposto às equipes consistiu na construção de uma ponte usando apenas macarrão e cola, projetada para suportar a maior carga possível. A ponte desenvolvida pela equipe da UFLA pesava, aproximadamente, 1,8 kg e resistiu a uma carga de 86,2 kg.

Esta não é a primeira vez que o NEEst se destaca na competição. A equipe já havia vencido em 2022, com uma ponte que suportou mais de 100 kg de carga. O desafio não apenas testa os conhecimentos teóricos dos participantes em engenharia estrutural, mas também promove a aplicação prática desses conceitos, exigindo criatividade e precisão técnica na concepção e construção da ponte.

Além de avaliar aspectos como resistência de materiais e distribuição de cargas, o concurso proporciona aos estudantes participantes a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais, como trabalho em equipe, resolução de problemas e gestão de projetos. Essas competências são fundamentais para enfrentar os desafios práticos da engenharia e foram refinadas durante o processo de competição.

Para a equipe, poder participar do concurso foi uma experiência gratificante. “Todos nós trabalhamos duro para conquistar o troféu, nos dedicando muito, porque tivemos menos de duas semanas para projetar e construir a nossa ponte. Foi um desafio que exigiu habilidades técnicas, conhecimento e muito trabalho em equipe. Essa é a segunda vez consecutiva que o nosso núcleo de estudos vence essa competição da Feconsulminas e estamos muito orgulhosos”, declarou o grupo.

Sob a orientação do professor da Escola de Engenharia (EEng/UFLA), Wisner Coimbra de Paula, a equipe vencedora foi composta pelos estudantes Felipe Salles Pio, Nathan Ferreira Sales Alvarenga, Mariana Leite Pio, Bruna Batista Veiga, Ruan Ângelo Ferreira Resende e Isaac Félix de Assis Carneiro.

Fonte: UFLA