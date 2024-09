Estudantes da UFLA são premiados no Desafio GDM Universidades

Os ganhadores receberam os prêmios de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil para primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente .

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) realizou, na última semana, em parceria com a GDM, empresa líder global em melhoramento genético de plantas, a premiação das melhores iniciativas científicas no setor agrícola.

A segunda edição do Desafio GDM Universidades teve como temática as ferramentas e novas metodologias para uso no programa de melhoramento genético de plantas, estimulando a criação de iniciativas científicas e soluções inovadoras com aplicação no mercado na área de genética vegetal. Todos os artigos foram submetidos à análise da comissão de avaliação, formada por líderes da GDM e da Universidade.

Na UFLA, o primeiro lugar foi conquistado por Lorena Gabriela Coelho de Queiróz, que apresentou o artigo “Automatização da contagem de grãos de milho com a implementação de redes neurais convolucionais (CNN)”. O segundo lugar foi garantido pelo estudante Robert Márquez Gutiérrez, com o artigo “Unveiling the phenology and associated floral regulatory pathways of Humulus lupulus L. in subtropical conditions (Desvendando a fenologia e as vias regulatórias florais associadas ao Humulus lupulus L. em condições subtropicais)”. E o terceiro lugar ficou com Gabriela Ester Ferraz, autora do artigo “Progeny selections of coffee cultivar ‘Mundo Novo’ with potential for the specialty coffee market (Seleção de progênies do cafeeiro ‘Mundo Novo’ com potencial para o mercado de cafés especiais).”

Os ganhadores, além de receberem prêmios de R$ 10 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, para primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente terão a oportunidade de estreitar laços com a companhia, incluindo a participação em processos seletivos para o programa de trainee da empresa e uma visita ao Centro de Biotecnologia da GDM, localizado no Paraná.

“O espaço acadêmico promove a resolução eficaz de problemas em diversas áreas do conhecimento. Durante a realização de pesquisas, os estudantes aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, possibilitando a criação de soluções que podem influenciar para além do campo de genética vegetal, tanto o contexto local quanto a sociedade como um todo. Essa proximidade com a comunidade acadêmica é de extrema importância e ficamos contentes que cada vez mais estudantes estejam engajados e interessados em pensar o futuro da agricultura com a nossa organização”, destaca Nizio Giasson, gerente de Pesquisa Soja da GDM Brasil.

Fonte: UFLA