Estudante mineiro vence concurso nacional de redação sobre segurança com a energia elétrica 

Produção premiada em concurso anterior inspira publicação de livro de autora do Sul de Minas

Foto: Cemig

O aluno Aquiles Kaiser da Silva, da Escola Estadual Mar de Espanha, no município de Mar de Espanha, na Zona da Mata mineira, foi o vencedor da categoria Redação 2, do concurso nacional realizado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). A iniciativa, que conta com a parceria da Cemig, tem o objetivo de incentivar a participação de crianças, adolescentes e professores no desenvolvimento dos conceitos de segurança no uso da eletricidade.

Além do estudante de Mar de Espanha, também se destacaram na etapa nacional: Gabriel Oliveira Martins Paim, de Divinópolis, na categoria Redação 1, Ceci Cavion, de Nova Serrana, na categoria Desenho 1 e Fernanda Caroline Silva Lopes, de Sabará, na categoria Desenho 2. As cerimônias de premiação em Divinópolis e Nova Serrana aconteceram nesta semana.

A cidade de Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, destacou-se como o município com o maior número de estudantes inscritos no concurso e será premiada com um evento patrocinado pela Cemig, com várias atividades como o Caminhão da Eficiência Energética, Teatro Uso Seguro e Eficiente, Treinamento EAD com certificado para toda a população acima dos 10 anos sobre o uso eficiente e seguro da energia pela UNIVERCEMIG.

“A Cemig é a única distribuidora de energia que participou de todas as doze edições do Concurso Nacional Abracopel de Redação, Desenho e Vídeo. Na etapa regional do concurso, patrocinado pela companhia, foram premiados alunos de diversas regiões do estado. Estamos muito felizes em ser referência na atuação junto à Abracopel neste Concurso, pois a Cemig tem como valor inegociável a segurança, e nada mais justo do que incentivar e orientar sobre essa prática às crianças, que já começam desde cedo a se conscientizarem deste tema tão importante”, afirma o Gerente de Segurança do Trabalho da Cemig, Antônio César Lima dos Santos.

Concurso inspira lançamento de Livro

O concurso deste ano apresentou uma novidade: o lançamento do livro “A última lâmpada”. A autora, Isabelly Tibães, da cidade de Heliodora, no Sul de Minas, participou da 3ª edição do concurso, em 2014, e foi a vencedora na categoria Redação, quando ainda tinha 12 anos. A redação inspirou, anos depois, a criação do livro que foi editado pela Abracopel e, com o apoio da Cemig, será doado a todos os vencedores (alunos e escolas) desta edição do concurso em Minas Gerais e em mais 20 estados brasileiros.

Com uma história envolvente, o eixo principal da trama é o respeito à vida a partir das realidades locais dos personagens centrais e culmina num grande recado a toda população sobre a importância do uso seguro e eficiente da energia.

Fonte: Cemig