Estudante de Elói Mendes participa de Olimpíada de Matemática no Japão

Olimpíada Asiática Internacional de Matemática (AIMO) será realizada no próximo dia 3 de agosto, no Japão

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A Prefeitura de Elói Mendes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de anunciar a participação do jovem João Marcos, ex-aluno da rede municipal, na prestigiada Olimpíada Asiática Internacional de Matemática (AIMO), que será realizada no próximo dia 3 de agosto, no Japão.

Com talento, dedicação e muito esforço, João Marcos conquistou seu espaço em uma das mais importantes competições acadêmicas do mundo, representando Elói Mendes, o Estado de Minas Gerais e o Brasil nesta jornada de conhecimento e superação.

Reconhecendo a importância deste momento, o Secretário Municipal de Educação, Maxwell Ximenes Lourenço, e o Prefeito Natal Donizetti Cadorini, atenderam prontamente garantiram uma ajuda de custo ao estudante como forma de incentivo e apoio à sua participação no evento.

“Esta é uma vitória de todos nós! Um exemplo claro de que o investimento na educação transforma vidas e rompe fronteiras. Estamos na torcida, João! Que você brilhe nessa competição e traga a tão sonhada medalha de ouro para nossa cidade”, comentou a administração municipal de Elói Mendes, através de suas redes sociais.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço