Estudante da UFLA ganha medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos 2023

Foto: Wagner Carmo / CBAt

A atleta e estudante Jaíny Suelen dos Santos Barreto, do curso de Educação Física da Universidade Federal de Lavras (UFLA), conquistou a medalha de bronze ao disputar a prova de Revezamento 4X400 feminino nos Jogos Pan-Americanos 2023. Convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação brasileira, ela representou o País na competição realizada no Chile, de 20/10 a 5/11. A atleta faz parte do Programa CRIA Lavras Atletismo e treina na pista da UFLA diariamente. Representando o Instituto Elisângela Maria Adriano (Clube IEMA), Jaíny figura na terceira colocação do ranking nacional.

A prova foi realizada no sábado (4/11), tendo Jainy na composição com as atletas Anny Bassi, Letícia Nonato e Tiffani Domingos. O percurso foi concluído com um tempo de 3min34s80, com uma diferença do ouro na casa dos segundos. O ouro foi para a equipe de Cuba, que completou em 3min33s15, e a prata para a República Dominicana, que fechou em 3min34s27 e foi ao pódio.

Jaíny treina na UFLA sob a supervisão do professor voluntário Pablo Ramon Domingos, que mantém os ideais do professor Fernando Roberto de Oliveira no projeto de extensão CRIA Lavras Atletismo.

As fotos são da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt (fotógrafo Wagner Carmo) Jaíny é a atleta segurando a Bandeira do Brasil do lado direito da página.

Fonte: UFLA